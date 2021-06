Ír van, krém nincs

A koronavírus miatt egy évvel elhalasztott labdarúgó Európa-bajnokság alatt rendkívüli szabályok lesznek érvényben, ami érinti a drukkereket is.

Tavaly nyáron nem lehetett megrendezni a labdarúgó Európa-bajnokságot az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt. Egy évvel később annyit változott a helyzet, hogy az esemény megtartható, de csak rendkívüli óvintézkedések mellett. Ezek közé tartozik, hogy a csapatok a tornán is úgynevezett buborékban lesznek, ami azt jelenti, hogy csak a mérkőzések és edzések időpontjára hagyhatják el szálláshelyeiket, ezen kívül mindenkit rendszeresen tesztelnek. Budapest kivételével minden városban korlátozott számban engednek be nézőket a mérkőzésekre a helyi járványügyi hatóságok döntése értelmében. A magyar fővárosban az illetékes hatóság (a ZDF német televízióban bemutatott kisfilm szerint nálunk egy személy, Orbán Viktor miniszterelnök az illetékes ebben a kérdésben is) nem korlátozta a nézőszámot. Az Eb-t lebonyolító kontinentális szövetség egyedi szabályokat dolgozott ki az érvényes belépőjeggyel rendelkező szurkolók számára is, ami nem könnyíti meg a bejutást a találkozókra. Azt eddig is lehetett tudni, hogy csak azok szurkolhatnak a helyszínen, akik rendelkeznek védettségi igazolással, ezt csak a tizennyolc éven aluliaktól nem kérik. A védettséget azonban nem a stadionok bejáratainál fogják ellenőrizni, ott csak a jegy érvényességét vizsgálják és azt engedik be, akinek van a védettségét igazoló karszalagja. Ezt a szalagosztó pontokon lehet beszerezni, Budapesten három helyszínen, a Papp László Sportarénánál, a Groupama Arénánál, illetve a Városligetben kialakításra kerülő szurkolói zónánál van erre lehetőségük a drukkereknek. Karszalag nélkül még érvényes jegy birtokában sem engednek be senkit a stadionba. A szalagokat már egy nappal a mérkőzések előtt is át lehet venni, de mindenki csak saját maga számára igényelheti ezeket. Minden budapesti mérkőzésre új karszalagokat adnak ki, akinek mind a négy pesti találkozóra van belépője, annak minden találkozó előtt el kell mennie a karszalagokért. A másik újítás, hogy a nagy tömeg elkerülése érdekében a beengedésnél harminc perces idősávokat alakítottak ki. Minden jegytulajdonosnak a belépőjére ráírták, mikor kell a lelátói ülőhelyéhez legközelebb eső bejárati kapunál lennie. A beengedés három órával a találkozó előtt kezdődik, az UEFA tájékoztatása szerint az időpontokat mindenkivel szigorúan betartatják. Mivel a helyszíneket csak május elején véglegesítették, nem maradt elég idő arra, hogy minden drukker megkapja a papír alapú jegyét, a belépőket e-mailen küldték el azoknak, akik a jegyek árát átutalták az UEFA számlájára. A jegyeket egy mobilapplikáció segítségével mindenkinek le kell tölteni a saját telefonjára, a bejáratoknál a biztonságiak a telefonokon ellenőrzik a belépők érvényességét. Csak az mehet be az arénába, aki a saját telefonjára rátöltötte a saját nevére szóló jegyét és természetesen viseli a korábban átvett karszalagot. Aki ezeket az akadályokat sikerrel vette, annak már csak azért kell szurkolnia, hogy a testhőmérséklete ne haladja meg a 37,8 fokot. Ha valakinél magasabb az érték, nem küldik rögtön haza, egy elkülönített helyen kell várakoznia és kap három „javítási lehetőséget”. Amennyiben az ötpercenként ismételt újabb mérések alkalmával sem csökken az érték az előírt határ alá, akkor az érintett drukkert nem engedik be a lelátóra. A magyarok a tervek szerint június 15-én a címvédő portugálok ellen lépnek pályára, 19-én a világbajnok franciákkal találkoznak a Puskás Arénában. Utolsó csoportmeccsüket június 23-án Münchenben játsszák a 2014-es világbajnok Németországgal, ezzel a mérkőzéssel egy időben Budapesten találkoznak a franciák a portugálokkal. A Puskás Aréna ezen kívül június 27-én egy nyolcaddöntőnek is otthont ad, ennek a párosítása a csoportküzdelmek befejezése után lesz ismert.