Nem kérdés, a nap fotóját Süli János szállította

Másfél év lesz, mire teljesen gatyába rázzák a teret.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a közbeszerzési eljárás nyertese, a STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság aláírta a vállalkozási szerződést, így még a nyáron elkezdődhet a munka a Blaha Lujza téren - írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

A projekt keretein belül nem csak a tér felszínét alakítják át, de átépítik a főutak és járdák szakaszait is. Vakvezető taktilis sávokat alakítanak ki, korszerű közművezetékeket fektetnek le. Külső födémburkolatot kap az aluljáró és a felette lévő útpálya is megújul. A cél, hogy egy igényes karakterű köztér jöjjön létre, amely egyszerre betölti csomóponti szerepét, és találkozóhellyé is válik, illetve a tér minden használójának, köztük az átutazóknak is kellemes, zöld környezetet biztosít.