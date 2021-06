Lángoló autóban rekedt utasokat mentettek rendőrök és civilek (fotók)

A 71 éves „cukrosbácsi” többszörös visszaesőnek számít, a nem jogerős ítélet szerint legutóbbi szabadulása után az őt befogadók jóindulatával élt vissza.

Jelentős súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a pedofil elkövetőnek a terhére, akit a Hatvani Járási Ügyészség egy kiskorú sérelmére elkövetett több szexuális bűncselekmény elkövetésével vádol – olvasható az ügyészségi portálon . A 71 éves férfival szemben a napokban tíz év fegyházbüntetést szabott ki az elsőfokú bíróság. Az ügyészség szerint azonban az elkövető esetében a törvény akár 20 évet meghaladó szabadságvesztés büntetés kiszabását is lehetővé teszi, ezért fellebbeztek súlyosításért. A vád szerint a férfit a 2017. év végén – a börtönből történt szabadulását követően – fogadta be egy jóindulatú család az egyik Heves megyei kisvárosban. A vádlott ekkor ismerkedett meg a sértettel, szállásadója 13 éves kislányával, akit már a kezdetektől úgy próbált meg behálózni, hogy rendszeresen ruhákat és édességeket vásárolt neki. Az időskorú férfi 2018 tavaszán arra vette rá a gyermeket, hogy készítsen önmagáról olyan fotókat, melyeken meztelenül pózol, és ezeket mutassa meg, illetve adja át neki. A kislány kezdetben eleget tett a kéréseknek, ám amikor később megtagadta azok teljesítését, a vádlott megzsarolta őt, így kényszerítve ki az újabb, és egyre intimebb szexuális cselekményeket, melyek egy idő után már fizikai együttléttel is jártak. Mindez 2018 nyaráig, a vádlott őrizetbe vételéig tartott. A Hatvani Járási Ügyészség folytatólagosan, tizennegyedik évét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntettével, továbbá gyermekpornográfia bűntettével vádolja a különös és többszörös visszaesőnek minősülő, hasonló bűncselekmények miatt korábban már többször elítélt elkövetőt. A tárgyaláson a férfi tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, azonban a bíróság a lefolytatott bizonyítás eredményeként az ügyészi váddal egyezően állapította meg a tényállást, és a váddal egyezően döntött a bűnösség kérdésében is. Az ítélettel szemben a vádlott szintén fellebbezéssel élt, így az ügyben az Egri Törvényszék hoz majd jogerős döntést.