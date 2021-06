A zenész feleségére szintén letöltendő szabadságvesztést kért.

Kedden lezárult a

bizonyítási eljárása, tehát

hamarosan ítélet születhet Galambos Lajos, vagyis Lagzi Lajcsi ügyében , ahol a zenészt és nyolc társát áram, víz és gáz lopással vádolják, valamint gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés miatt is felelniük kell – írja a Blikk . A lap arról számolt be, hogy az ügyész több órán át sorolta perbeszédében, hogyan is történt a lopás a mocsai és a tatai lakóparkban. Végül azt is elmondta, hogy milyen büntetést kér a vádlottakra. Eszerint a zenész akár 2-12 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat, amennyiben bűnösnek találja a bíróság.