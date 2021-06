Letartóztatták Tóth Csabát

A Zala megyei Gelsén őrizte az emberkereskedelemmel is gyanúsított fiatal pár a szexuálisan kizsákmányolt áldozatukat.

Elfogták a Pest megyei rendőrök azt a 20 éves nőt és 21 éves férfi társát, akik a gyanú szerint egy 17 éves lányt bántalmazással és fenyegetéssel kényszerítettek arra, hogy ismeretleneknek pénzért szexuális szolgáltatás nyújtson. Cserébe futtatóinál lakhatott és ehetett – írja a police.hu . A Szombathelyen fogvatartott lány még május 27-én Örkényben élő édesapját értesítette telefonon szorult helyzetéről, ő pedig a Dabasi Rendőrkapitányságon tett feljelentést. A lány fotókat is küldött, és fogvatartása más lehetséges helyszíneiről is beszámolt apjának. A rendőrök végül június 3-án a Zala megyei Gelsén egy házban találták rá a lányra és fogvatartóira, a 20 éves, tiszalöki L. Karolinára és a 21 éves szombathelyi H. Rolandra, akik szexuálisan kizsákmányolták a lányt. A nyomozók kiderítették: a kiskorú áldozat megismerkedett H. Rolanddal, majd össze is költözött vele, pedig tudta, hogy a fiú lányokat futtat. Ennek ellenére a 17 éves lány elhitte, hogy őt nem használják ki, de hamar kiderült az ellenkezője, sőt a férfi többször is megverte, rugdosta, majd közölte vele: „futtatva lesz, mert csak így tudnak egyről a kettőre jutni”. A H. Roland által készített és kezelt internetes szexpartnerkereső oldalakon megjelentetett hirdetésekre jelentkező férfiakkal létesített szexuális kapcsolatokért járó pénzt minden alkalommal L. Karolina vette át, aki a nem elvárt minőségű „munkavégzés” miatt a férfit áldozatuk verésére is biztatta. A fiatal párt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére erőszakkal vagy fenyegetéssel, szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem, valamint kényszermunka bűntettével gyanúsítják. Az illetékes bíróság mindkettejüket letartóztatta.