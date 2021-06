Léptem - app segít a túlfogyasztás mérséklésében

A WWF új, hazai adatokra épülő mobilalkalmazásával megtudhatjuk, hogy életmódunkkal milyen mértékben terheljük a Föld erőforrásait, és személyre szabva vezeti a felhasználót a fenntarthatóság felé vezető úton.

A túlfogyasztás mindennapossá vált az emberiség életében. Földünk erőforrásai végesek, és 1970 óta egyre kevesebb idő alatt fogyasztjuk el az egy évre elegendő erőforrásadagunkat. Idén a túlfogyasztás világnapja – az a nap, amikor Földünk éves erőforrásai kimerülnek – július 29-ére esik, azaz alig több mint fél év alatt „tapsolunk el” egyévnyi mennyiséget. Bár a világjárvány miatt 2020-ban ez a dátum augusztus második felére esett, ahogy az idei dátum is mutatja, nem sikerült tartósan megfordítani a trendet, és még mindig hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk. Hazánk még a globális átlagnál is rosszabbul teljesít: a magyarországi túlfogyasztás napja 2021-ben június 8-ára esik. Vagyis ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már ezen a napon kimerülnének. De hogyan lehetséges többet fogyasztani, mint ami rendelkezésre áll? Ez a mértékű fogyasztás azt jelenti, hogy a bolygó erőforrásai és élővilága nem tud olyan ütemben regenerálódni, amilyen ütemben mi elhasználjuk azokat. A véges készleteket merítjük: mintha a telefonunk akkumulátorát minden éjszaka csak 10 százaléknyival tudnánk tölteni, de napközben 15 százalékot merítenénk. Nyilvánvaló, hogy pár nap után már teljesen lemerülne az akkumulátor. Ahhoz, hogy ezt a dátumot minél későbbre tolhassuk, és Földünket és tartalékait gyermekeinknek, unokáinknak is megőrizhessük, komoly összefogásra van szükség. A WWF Magyarország a Global Footprint Network hazai adataira épülő mobilalkalmazásával megtudhatjuk, hogy jelenlegi életmódunkkal milyen mértékben terheljük a Föld erőforrásait, vagyis mekkora az ökológiai lábnyomunk. A WWF Léptem applikáció konkrét tippekkel, kihívásokkal és push üzenetekkel vezeti a felhasználót a fenntarthatóság útján – így életünknek azon a területén fejlődhetünk, ahol épp szükséges. A WWF Léptem app elsőként kiszámolja a lábnyomunkat hazai viszonylatokban, valós itthoni adatokra támaszkodva, és ad mindennapi tippeket annak csökkentésére. Nincs két egyforma ember, így két egyforma életvitel sem: van, akinek az étkezése fenntartható, de a közlekedése már nem annyira. Esetleg a vásárlási szokásain vagy az energiafogyasztásán kellene változtatnia. Az applikációban fogyasztási szokásainkat egyszerűen, csúszkák segítségével tudjuk megadni és a kapott eredmény és egy nagy elhatározás után mindenki ott változtathat, ahol igazán kell: egymásra épülő fenntarthatósági tippeket kaphatunk az élet különböző területeire fókuszálva, és izgalmas kihívások segítségével válhatunk egyre tudatosabb fogyasztókká – ezzel védve bolygónkat és példát mutatva másoknak is. Az applikációban időről időre megjelennek friss kihívások, kezdetnek például a húsimádók, vízpazarlók és kávéfüggők választhatnak tematikus kihívásokat maguknak. Az applikáció már letölthető Androidra a Play Áruházból, hamarosan pedig iOS-re is elérhető lesz az App Store-ban. Június 8. a magyar túlfogyasztás napja - erre a napra feléltük a bolygó azon erőforrásait, amikkel szilveszter éjfélig kellett volna gazdálkodnunk.