Huszonnégy vita sem volt elég Orbán megállításához

Baranyát is fel kell szabadítani, mert itt is jár minden magyarnak a jólét és a szabadság! - adta ki a jelszót az egykori szélsőjobboldali párt elnöke.

2018-ban a Baranya 1-es számú választókerületében még nem volt teljes körű az összefogás, de annál nagyobb volt a fideszes ellenszél. Mellár Tamás mégis győzni tudott. Azóta tisztességgel képviseli a pécsieket. Nincs arra ok, hogy ezen változtassunk - írta szerda délutáni Facebook-posztjában a Jobbik elnöke.

Jakab Péter szerint a Fidesz a pécsiek szemében sokszor eljátszotta már a becsületét, "nem kaphatnak még egy esélyt." A politikus úgy értékelt, a kormányváltás igénye már az önkormányzati választáson világossá vált. A jelöltet méltatva kifejtette, Mellár Tamás egyetemi tanárként, a KSH elnökeként megtanulta, hogy a valódi eredményekhez az elszántság mellett tudás és tapasztalat is kell. Jelezte, pártja biztos benne, hogy elkötelezett híve a kormányváltásnak, akinek munkájára a kormányváltás után is számítanak. "Baranyát is fel kell szabadítani, mert itt is jár minden magyarnak a jólét és a szabadság! A tolvajoknak pedig az elkerülhetetlen elszámoltatás! Mellár Tamás már bizonyított: legyen ő az ellenzék közös jelöltje! Győzzük le a Fideszt ismét Pécsen! Hajrá Tamás!" - zárta sorait Jakab Péter.