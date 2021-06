Agya elektromos hullámain keresztül, álmában rendelt magának ingyen cigit a tulajtól – Állította a rendőröknek egy dohányboltban randalírozó tolvaj

Az eset után a garázdaság gyanúsítottja úgy sétált el a kutyájával a bolt elől, mintha mi sem történt volna.

Agya elektromos hullámain keresztül beszélte meg egy 43 éves ráckevei férfi egy helyi trafik tulajdonosával, hogy elviheti az üzletből 8 doboznyi hitel limitét – legalábbis ezzel magyarázta, hogy miért törte össze a dohánybolt pultját és vitte el ingyen füstölnivalóját – derült ki a police.hu csütörtöki híréből. A férfi ellen garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság. Az eset kedd reggel történt, amikor is a gyanúsított maszk nélkül tért be az dohányboltba az „álmában kapott üzenetek” alapján. Az eladó hiába hívta fel a figyelmet a még hatályos járványügyi szabályokra, a férfi mérgében belecsapott a pultra szerelt, az ügyfeleket az eladótól elválasztó üveglapra. Mivel az „adjá má' cigit” felszólítására az eladó nem mozdult, a garázda megkerülte az összetört pultot és 8 doboz cigarettát kabátzsebébe gyömöszölve elhagyta a boltot. Később az utcán egy arra járótól tüzet kért, felnyalábolta kutyája pórázát és elsétált. A férfit a riasztott rendőrök 10 percen belül a helyszín közelében elfogták, kihallgatásán részletesen vallott a történtekről. Az ellene felhozott vádakat nem tagadta, de továbbra is azt állította: a hitel limites dohányáru elhozatalát korábban „agya elektromos hullámain keresztül, álmában előzetesen megbeszélte” az üzlet tulajdonosával.