Elgázoltak egy kislányt a XXII. kerületben

Egy kőbányai férfi kocsijában és lakásában is bomló állattetemeket tárolt – számolt be róla a police.hu . A X. kerületi járőrök 2021. június 4-én intézkedtek lakásában, miután állampolgári bejelentést követően a tulajdonos autójából egy kutya bomló teteme került elő. A rendőrök a lakásban további állattetemeket és maradványokat találtak: volt egerészölyv, énekes rigó, vörös mókus és őz is. Ezeket ráadásul még elhullott állapotban is bűncselekmény birtokolni. A 25 éves S. Zsoltot június 9-én lopás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. Vallomásában a férfi nem adott magyarázatot tettére.