EURO2020 - Könnyed olasz győzelem a római nyitómérkőzésen

Olaszország és Törökország összecsapásával pénteken elkezdődött az egy hónapon át tartó labdarúgó kontinensviadal. A hétvégén további hat összecsapást rendeznek Európa-szerte.

A szombati program első mérkőzésén Wales és Svájc méri össze erejét Bakuban. A walesiek 2016-ban 58 esztendőnyi szünet után játszhattak újra Eb-n, s óriási meglepetésre egészen az elődöntőig meneteltek, ahol a végső győztes portugálok jelentették a végállomást. Az öt évvel ezelőtti csapatból mindössze nyolcan maradtak tagjai a walesi keretnek, a sikeredző Chris Coleman helyét pedig Ryan Giggs vette át a szövetségi kapitány poszton. A Manchester United legendás ex-szélsője azonban a kontinenstornán nem ülhet le a kispadra, mert két nő bántalmazásával gyanúsítják, ezért a walesi szövetség úgy döntött, hogy Rob Page helyettesíti őt az Eb-n. „Az első mérkőzés nagyon fontos, mert mindenki szeretne jól rajtolni – nyilatkozta Page. – Egyszerűen csak magukat kell adniuk. Természetesen Európa legjobb válogatottjai ellen kell pályára lépnünk, de az elmúlt hónapokban már bizonyítottuk, hogy ezekkel az ellenfelekkel is fel tudjuk venni a versenyt” – tette hozzá. A svájciak a 2016-os Eb-n és a 2018-as oroszországi világbajnokságon is a nyolcaddöntőig jutottak, a céljuk pedig most is az, hogy sikerrel vegyék az A csoport küzdelmeit. Vladimir Petkovic tanítványai a selejtezősorozatban mindössze egy mérkőzést veszítettek el, így bizakodva várhatják a küzdelmeket. „Tiszteljük az összes ellenfelünket, ez nagyon fontos, ugyanakkor megijedni sem fogunk senkitől” – jelentette ki Petkovic. A szombati program második mérkőzésén Dánia és Finnország feszül egymásnak Koppenhágában. A koronavírus-fertőzöttek számának csökkenése miatt a 38 ezer néző befogadására alkalmas Parken Stadionba 15 900 néző helyett 25 ezer érdeklődőt engednek be. Jakob Jensen, a Dán Labdarúgó Szövetség elnöke jelezte, bíznak abban, hogy a torna későbbi szakaszában akár már telt házas mérkőzéseket is rendezhetnek.

A selejtezőben a dánok egységes csapat benyomását keltették, ebben az évben 17 gólt szereztek és csupán egyet kaptak, azt is a németek elleni felkészülési találkozón játszott 1-1 során. A története első nagy tornájára készülő Finnország szereplése nagyban függ majd attól, hogy a selejtezősorozatban 10 gólt szerzett Teemu Pukki teljesen fel tud-e épülni bokasérüléséből. A nap zárómérkőzésén a végső győzelemre is esélyes belgák Oroszország vendégeként kezdik meg szereplésüket Szentpéterváron. Roberto Martínez szövetségi kapitány világbajnoki bronzérmes együttese a belga futball történetének első nagy trófeáját szerezhetné meg a mostani kontinenstornán, ugyanakkor a FIFA világranglistáját 18 hónapja vezető csapatnak lesz néhány komoly hiányzója. Kevin de Bruyne és Axel Witsel sem lesz bevethető szombaton, a csapatkapitány Eden Hazard pedig nagy valószínűséggel nem kap lehetőséget a kezdőcsapatban. A Manchester City középpályása a Bajnokok Ligája május végi döntőjében szenvedett kettős arccsonttörést, Witsel Achilles-ín-műtétjéből lábadozik, Hazard pedig még nem teljesen egészséges a Real Madridnál töltött szezonja után, melyet több sérülés nehezített.

Támadásban az olasz Intert bajnoki címhez segítő Romelu Lukaku lehet a belgák kulcsfigurája, aki vasárnap a horvátok elleni felkészülési meccsen megszerezte pályafutása 60. válogatott gólját. A 28 éves csatár Szentpéterváron 2019 novemberében is betalált az oroszok kapujába: a belgák 4-1-re verték akkor a házigazdákat, ezzel bebiztosították százszázalékos teljesítményüket az Eb selejtezősorozat végén. Az orosz válogatott - amely Belgium mögött második lett a selejtezős csoportban - leginkább a védekezésében, valamint a közönség buzdításában bízhat.

Vasárnap Anglia és Horvátország londoni mérkőzésével kezdődik a program. A vendéglátók keretét elnézve Anglia jó eséllyel pályázhat egy éremre, míg a három éve vb-ezüstérmet szerző horvátok manapság nem a legszebb időszakukat élik. A csapat a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában egy győzelem mellett ötször is zakózott, de a közelmúltbeli felkészülési mérkőzések sem alakultak jól, lévén az örmények elleni döntetlen után Belgium 1-0-ra diadalmaskodott.

Ausztria és Észak-Macedónia abszolút sötét lónak számít a mezőnyben, a két csapatnak talán éppen egymás ellen lehet legnagyobb esélye a pontszerzésre. Hollandia hét év elteltével tér vissza nagy világversenyre, ugyanakkor nem lesz könnyű dolga a nyitó körben az Oranjénak, mivel az ukránok veretlenül nyerték meg selejtezőcsoportjukat.



A hétvége programja Szombat:

Wales–Svájc 15.00

Dánia–Finnország 18.00

Belgium–Oroszország 21.00

Vasárnap:

Anglia–Horvátország 15.00

Ausztria–Észak-Macedónia 18.00

Hollandia–Ukrajna 21.00

A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.