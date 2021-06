A horvát belügyminiszter szerint kockázatosak a tömeges meccsnézések

Mindkét találat a második félidőben született.

Wales 1-1-es döntetlent játszott Svájccal szombaton a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, az A csoport első fordulójában, Bakuban. Európa-bajnokság, A csoport, 1. forduló: Wales-Svájc 1-1 (0-0) Baku, 10 000 néző, v.: Turpin (francia) gólszerzők: Moore (74.), illetve Embolo (49.) sárga lap: Moore (47.), illetve Schär (30.), Mbabu (63.) Wales: Ward - Roberts, Rodon, Davies, Mepham - Morrell, Allen, Ramsey (Ampadu, 93.) - James (Brooks, 75.), Moore, Bale Svájc: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez - Shaquiri (Zakaria, 66.) - Embolo, Seferovic (Gavranovic, 84.) II. félidő: 49. perc: Jobb oldali svájci szöglet után Embolo fejelt öt méterről a walesiek kapujába (0-1). 74. perc: Ugyancsak jobb oldali sarokrúgást követően jött össze az egyenlítés, kis szöglet után hátrébb került a labda, onnan érkezett az ívelés, Moore pedig a rövid oldal felé lendületesen érkezve fejelt a hosszú alsóba (1-1). Kiegyenlített volt a mérkőzés eleje, mindkét oldalon akadt egy-egy nagy helyzet: a 15. percben bal oldali walesi beadás után Moore szépen fejelt, Sommer bravúrral tolta ki a léc alá tartó labdát, aztán a 20. percben a túloldalon Schär sarkalása jelentett váratlan veszélyt. A svájciak birtokolták többet a labdát és több lövési kísérletük is akadt, de a walesiek szervezetten, stabilan védekeztek, és ha lehetőségük nyílt rá ellentámadásokat vezettek, melyekben volt veszély. A szünet előtt még Seferovic előtt adódott nagy esély, de nem jól találta el a labdát. Összességében kevés volt az igazán komoly gólszerzési lehetőség az első játékrészben. A második félidő elején előbb nagy helyzetet hagyott ki a védők közül kilépő Embolo, pár másodperccel később viszont már pontos volt és szép fejessel vezetéshez juttatta csapatát. A hátrányba kerülő walesiek kénytelenek voltak feladni addigi taktikájukat, megpróbálták tartani a labdát és abból támadásokat vezetni, így viszont a svájciak előtt több terület adódott, akik ebben a szakaszban lezárhatták volna a mérkőzést. A hajrához közeledve összejött a walesi egyenlítés, majd a svájciak a 85. percben még szereztek egy lesgólt: az egy perccel korábban beállt Gavranovic csapott le a középre fejelt labdára, be is lőtte, de videós elemzés után a találatot visszavonták. A svájciak nagy erőkkel támadtak az utolsó percekben, de nem tudták a maguk javára fordítani az állást.