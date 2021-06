Mutatjuk az ötös lottó e heti nyerőszámait

A legveszélyesebb betegséget oltással, a belénk költözésüket megfelelő ruházattal, riasztószerekkel lehet megelőzni.

Megérkezett a jó idő, így egyre többet vagyunk a természetben, ami a sok öröme és haszna mellett veszélyeket is tartogat. Ilyen a kullancs, amely súlyos betegségeket is terjeszthet. A kullancsszezon általában május-június tájékán éri el csúcspontját. Magyarországon nagyon sok a fertőzött terület, de nem minden élősködő fertőző. A kullancs nem a csípésével okoz bajt, hanem azzal, hogy a vérszívás során a nyálával különböző vírusokat, baktériumokat juttathat a szervezetbe. A legveszélyesebb betegséget oltással, a „támadását” megfelelő ruházattal, riasztószerekkel lehet megelőzni. Ha nem sikerült, és „beköltözött”, minél előbb el kell távolítani. A védőoltás nem riasztja el és tartja távol a rovart, és az egyik leggyakoribb fertőzéses megbetegedést, a Lyme-kórt sem lehet vele megelőzni, a fertőző agyhártyagyulladás ellen viszont védelmet nyújt. A vakcinát főként azoknak ajánlják, akik huzamosabb ideig tartózkodnak a szabadban, erdőben. Az első adagját télen vagy kora tavasszal érdemes kérni, a védelem az egy hónap múlva esedékes második dózis után alakul ki. A kullancsokkal kapcsolatban több tévhit is kering, ezek közül hatot oszlat el az Útikalauz anatómiába című blog azon bejegyzése, amely a Budai Egészségközpont infektológus szakembereinek közreműködésével készült.