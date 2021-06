Szabad szemmel: Orbán két lábbal tiporja a kisebbségi jogokat

A kormányfő legújabb intézkedési tervei ezúttal sem nyerték el a nemzetközi sajtó tetszését.

Magyarország kizárja a közterekről a kisebbségek tagjait. A kormány intézkedése értelmében a jövőben tilos lesz melegeket szerepeltetni nyilvánosan, a hivatalos indoklás szerint azért, mert meg kell védeni a kiskorúakat a pornográfiától. Úgy hogy ma már elképzelhetetlen az olyan plakát, mint amilyennel a Coca Cola két éve nagy botrányt kavart, miután egy meleg férfipár képét tette közzé a hirdetőtáblákon. A filmekben csak heteroszexuális kapcsolatot lehet bemutatni, ha a művet 18 évesnél fiatalabbak is megnézhetik. A tanárok nem emelhetnek szót a melegség mellett, ám ebből az következik, hogy a gyerekek nem szembesülnek azzal: ilyen is van. És ha mindez még nem volna elég, a rendelkezést a pedofília elleni törvény módosításaként vezetik be. Víg Dávid, az Amnesty International igazgatója azt mondja, hogy Magyarország javarészt az orosz LMBT-elleni propagandát koppintja. Célja, hogy szép lassan elhallgattassa a közösséget, de az eredmény az lesz, hogy az érintettekre még több fenyegetés és veszély fog leselkedni. De nehezebb lesz megszervezni a büszkeség menetét is. Emellett még beszélni is körülményes lesz róla – mondja Rémy Bonny, a Forbidden (Betiltva) civil szervezet vezetője. Az Orbán-kormány persze soha nem bánt kesztyűs kézzel a nemi kisebbségekkel. Ugyanezt tapasztalni a lengyeleknél is, ahol két éve ezek a csoportok vették át a mumus szerepkörét a migránsoktól. De ott még csak a szóbeli támadásoknál tartanak, a magyar vezetés viszont már a jogaikat szűkíti, mutat rá a már említett NGO képviselője. Mindkét kormány a születésszám növelését írta zászlajára és konzervatív forradalmat hirdetett. Az LMBT-közösség elleni hadjárat kiegészíti a hagyományos család védelmét. Egy sor intézkedés hivatott ösztönözni a gyerekvállalást, ám ebben a rendszerben a melegeknek láthatóan nincs helyük.

A vezércikk idézi egy francia humorista mondását, miszerint ha valahol áthágnak a határt, ott akkor már nincs többé megállás. És ez vonatkozik a jogállamra is, amelynek elvei évszázadokon át alakultak ki és benne foglaltatnak az ország alkotmányában. Olyan szabályok ezek, amelyek lehetővé teszik a viták békés rendezését és törékeny egyensúlyt teremtenek a szabadság és a biztonság között. A fogalom sokáig arra szolgált, hogy megkülönböztesse a demokráciát a tekintélyelvű hatalmaktól. De a Covid-19 utáni gazdasági megújulást szolgáló milliárdokat is attól teszik függővé, hogy nem sérülnek-e a jogállami elvek – Magyarország és Lengyelország nagy bánatára. A földrész történelmének meg kellett volna tanítania olyan értékekre, mint hogy védekezni kell az önkény ellen, tiszteletben kell tartani a hatalmi ágak szétválasztását, vagy másképpen kifejezve: a hatalomnak követnie kell az alkotmány és az Emberi Jogok Európai Egyezségének előírásait. Ám szélsőjobb nyomására egyre inkább terjed az a vélemény, hogy a jogállam nem védelmet nyújt, hanem igazából kényszerzubbony. Aggasztó jelenségek tapasztalhatóak ez ügyben Franciaországban is. És félő, hogy a jogrend alapjai ellen indult támadás csak erősödni fog az elnökválasztási kampányban. A jogállam megingása annál is inkább aggasztó, mert már sok olyan javaslat látott napvilágot, amely túlmegy a megengedett határokon. A jogállam kiárusítása azonban csak gerjesztené az erőszakot és még jobban megrengetné a társadalmi együttélés alapjait.Hogy maradhat-e kancellár Ausztriában Sebastian Kurz, annak eldöntésére a kommentár azt ajánlja, hogy érdemes nagyon is kritikusan szemlélni a politikus demokrácia-felfogását, mert az több tekintetben is Orbán Viktort idézi. Azért persze nem szabad megfeledkezni a realitásról. Márpedig az azt tanúsítja, hogy ugyan az osztrák közélet kritikus pontra jutott, de a politikus változatlanul népszerű, még ha nem is annyira, mint korábban. Lassan omladozik a támadhatatlansága, de ez nem azt jelenti, hogy akár már holnap megbukik. A nimbusza azonban mindenképpen megingott. Ám továbbra is sokan kitartanak mellette, ebben segít neki, hogy kedvezően alakul a ragály. Emellett az ingadozók nem látnak igazi alternatívát. Sokan kiábrándultak, de még mindig nem akarják maguknak bevallani. A miniszterelnök drámai botrány kereszttüzébe került, egyértelmű, hogy ő és klikkje, a felkapaszkodók, célzatosan meghódították a hatalmat, előbb a Néppártban, majd az országos politikában. De hogy ebből kisül-e bármiféle büntetőjogi elmarasztalás, az teljesen bizonytalan, mint ahogy az is, megáll-e Kurzzal szemben a hamis vallomás gyanúja. A rendszer politikailag került veszélybe, mivel egyrészt autoriter hajlamokról tanúskodik, á la Orbán, másrészt pedig szakmai teljesítménye sem éppen fényes. De nem is katasztrofális. Gazdaságilag jó döntést volt pénzt önteni a vállalkozásoknak. Ám a többi javarészt csak látványpolitizálás. Az igazságszolgáltatás elleni támadások nem méltóak egy vezetőhöz. És nagy kérdés, hogy mennyit profitált a lakosság túlnyomó része a konzervatívokból. Mert ha még a hozzá közelálló Kurier is azt tanácsolja Kurznak, hogy itt az idő a kilépni az áldozat szerepéből és végre kormányozni, akkor ott már tényleg baj van. Azaz a döntő momentum az, képes-e Kurz igazi miniszterelnökként cselekedni. Most szinte minden attól függ, hogy a választók mennyire hajlandóak ez ügyben bizalmat szavazni neki.