"Nem tudom eléggé dicsérni a játékosaimat"

Az ember mindig megdöbben, hogy van még lejjebb. A dán-finn mérkőzésen a labdarúgó Európa-bajnokságon a hazaiak játékosa Christian Eriksen élettelenül esett össze, a pályán újra kellett éleszteni . Csapattársai sírtak, a lelátón is könnyes szemű dán és finn drukkereket lehetett látni, minden jóérzésű embert sokkoltak a történtek, Eriksen zokogó hozzátartozóját vigasztalták a pálya szélén. A ZDF német állami televízió megszakította Európa-bajnoki közvetítését: előbb a helyszínről közvetítő kommentátor kérte, ne kapcsoljanak vissza hozzá, mert olyan a hangulat a stadionban, hogy nem tudja függetleníteni magát ettől, az események hatása alatt van, képtelen bármit mondani. Ezután a stúdióban Manuel Gräfe korábbi FIFA-játékvezető (az előző szezon végén vonult vissza) arról beszélt, miről egyeztetnek ilyenkor a csapatok, a bírók és az UEFA illetékesei. Ezt követően a stúdió is elköszönt, azzal az ígérettel, hogy a nézők folyamatos tájékoztatást kapnak a koppenhágai történésekről, és a képernyőre írták ki az információkat, többek között azt először, hogy Eriksen állapota stabil, majd később a hírt, hogy folytatódik az Eb-közvetítés. Amikor nem lehetett még tudni, mi van Eriksennel, az is elhangzott a ZDF-en, hogy akár az Eb-t is félbe kell szakítani, ha Eriksen életét nem sikerül megmenteni, mert vannak a futballnál sokkal fontosabb dolgok is. Korrekt, az események súlyához méltó reagálás. Eközben az M4 stúdiójában a menekülteket bíráló kijelentéseiért Berlinből elküldött kapusedző, Petry Zsolt illetve Bognár György voltak a meccs szakértői. Az ember azt hitte, rosszul hall. Amikor kiderült, hogy Eriksen állapota stabil, Bognár azt mondta, nem érti, miért nem folytatják azonnal a meccset. „Az UEFA-ban páran fontoskodnak, ezért döntenek ilyen nehezen, Eriksen jól van, játszani kell tovább.” Petry egyetértett kollégájával, ő is úgy vélte, nem kell tovább gondolkodni a mérkőzés sorsán. A stúdió vendégek elfelejtették, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban több mint harmincezer honfitársunkat veszítettük el a koronavírus-járványban. A jelek szerint ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egyetlen hozzátartozójuk, rokonuk, barátjuk, ismerősük sem lett a járvány áldozata. Ha ez a helyzet, akkor is van az emberben empátia, ami ilyen esetekben minimum együttérzést vált ki mindenkiből. Az M4 Sportnak nincs mozgástere, ettől a két „szakértőtől” meg kell válnia.