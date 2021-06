Anglia egy góllal győzte le Horvátországot

Szakmai szempontokat vett figyelembe, amikor érzéketlen módon kritizált.

"Számomra is világossá vált, hogy rengeteg ember érzelmi világára bántóan hatott a Dánia-Finnország mérkőzés közbeni véleménnyilvánításom - olvasható abban az állásfoglalásban, amelyet vasárnap tett közzé Bognár György. A Paksi FC vezetőedzőjét rengeteg bírálat érte, miután a Dánia-Finnország mérkőzés szünetében - mint az állami média meghívott szakértője - élesen kritizálta a dán válogatott játékosait, amiért Christian Eriksen újraélesztése után szerinte sokat hezitáltak a meccs folytatásával. "Teszetosza banda (...) engem már nem is Eriksen állapota aggaszt, hanem hogy hogyan lehetnek ilyen szinten döntésképtelenek" - fogalmazott. Bognár György kijelentette, "miután több forrásból is értesültünk a stúdióban, hogy a dán válogatott Christian Eriksen állapota stabil, szakmai szempontokat kezdtem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását.

Utóbbi miatt ezúton szeretnék elnézést kérni minden sportrajongótól és mindenki mástól, aki félreértett, és akaratomon kívül megbántottam az érzéseiben."

Hozzátette, saját bevallása szerint a történtek rá is sokkolóan hatottak és érzelmileg megviselték (noha ennek a képernyőn nyoma sem volt - a szerk.), éppen emiatt szerette volna, ha véget ér a találkozó. "Kívánom, hogy soha többé ne kelljen átélnünk ilyen esetet, hogy Christian, akiért egy világ aggódik, mielőbb felgyógyuljon, pályára léphessen, ahogy csapattársaitól is ezt kérte" - zárul állásfoglalása. A Népszava egyébként még szombat este kereste az állami médiát, hogy megtudja, számítanak-e Bognár György munkájára a továbbiakban. Egyúttal arra is kíváncsiak voltunk, hogy a vezetőedző megnyilvánulásai mennyire egyeztethetők össze az MTVA értékrendjével. Amint megérkezik a válasz, természetesen beszámolunk róla. Bognár Györgyöt egyébként még 2006 elején jogerősen két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték sikkasztás, csalás, valamint okirat-hamisítás miatt, mivel anyagilag megkárosította a Matáv SC Sopron labdarúgócsapatát. Csupán azért nem kellett a rácsok mögé vonulnia, mivel megtérítette az általa okozott kárt.