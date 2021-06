Deutsch Tamás: no karlendítés, no letérdeplés

Hans Kaiser úgy érezte, hogy eljött a pillanat, amikor szót kell emelnie a magyar miniszterelnökért. Sikerült is erős kijelentéseket tennie.

Egészen meredek kijelentésekre ragadtatta magát a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, korábbi német miniszter. Hans Kaiser vasárnap az állami rádióban arról beszélt az MTI szerint, hogy az ellenzéknek szerinte "csak az számít - mindegy, miként és milyen áron -, hogy Orbán távozzon. Nagyjából ez az a megoldás, amit azok az emberek kínálnak, akik ezt a szövetséget kiagyalták", szerinte ilyen eset Németországban nem fog előfordulni. Azt mondta: csak remélni tudja, hogy a magyar polgárok is felismerik, átlátják, miről is van szó; bosszúról, és régi küzdelmekről. Hans Kaiser szerint különösen 2010 után, mikor Orbán Viktort másodszor is miniszterelnökké választották, és sikeresen kezdett el kormányozni, ellenfelei rájöttek arra, hogy Magyarországon belül a Fideszt és Orbán Viktort nem tudják megingatni.

"Egy nagyon érdekes koncepciót dolgoztak ki az Orbán, a Fidesz és bizonyos mértékig a Magyarország elleni harcra, mégpedig azt, hogy ezt a harcot az európai térbe viszik, főként Brüsszelbe, de más európai fővárosokba is" - mondta.

Hozzátette, sikerült kiépíteni egy hálózatot, "amely Magyarországra, illetve kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá, és kifejezetten bevetté tette a kritikus nézeteket, egyfajta divattá vált" - mondta Hans Kaiser.



A politikus azt is elmondta, szerint szégyen és szemérmetlenség egy olyan "gyülekezet" összeállása, amelynek egyetlen célja egy sikeres miniszterelnök és kormánya kikényszerítése a hatalomból, ahogy ez Magyarországon történik.

Azt hitte, ha Magyarország Orbán Viktor kormányzása alatt gazdaságilag, családpolitikájában, az ország szerkezetét tekintve jól fejlődik, és nagy többséggel újra is választják, "akkor majd Brüsszel és a média nyugton hagyják majd". Ez nem így történt, Orbán Viktornak újra védekeznie kell a támadással szemben, "amit egyik oldalról az egyesült pártok vezetnek Magyarországon, másik oldalról viszont nagyon sajnálatosan az őket támogató médiából, és az európai színtér - Strasbourg és Brüsszel - felől érkezik". A német politikus kiemelte, hogy a média véleményformálását - ami persze hatással van a Magyarország-képre - nem szabad egész Németország Magyarországról alkotott véleményének tekinteni. Sok embert ismer kedvező tapasztalatokkal az országról. "Magyarország nem csak egy klassz ország, de kultúrnemzet, egy sikeresen irányított kultúrnemzet Európa szívében" - fogalmazott a német politikus.