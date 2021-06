5500 forintért láthatták utoljára elvesztett családtagjukat

A halottkezelési költségeken túl a búcsúpillantást is felszámolják.

Gyászában bántották meg azt a családot, amelynek a Telex beszámolója szerint a halottkezelési költségeken túl ötezer ötszáz forintot kellett fizetnie, hogy utoljára láthassa rosszindulatú daganat következtében meghalt szerettét. A 49 éves nőnél februárban diagnosztizálták a betegséget, vidékről járt Győrbe sugárkezelésre. Egy gyulladás miatt aztán májusban be kellett feküdnie a kórházba, ahol – a járvány miatt - férje és a lányai egyszer sem látogathatták meg. Tizenhét nappal később, pünkösdvasárnap kapták az értesítést: az asszony meghalt. A család az ünnep utáni első munkanapon bement a kórházba, hogy a holmijait elhozva még egyszer láthassák a nőt. Azt, hogy a búcsúpillantást a „halottöltöztetés, a hűtés teljes jogos költségein túl” pénzért tehették meg, megalázónak és számítónak nevezte a portálnak nyilatkozó férj. Mint fogalmaztak: nem szép így leírni: a halottkezelés is üzlet. A nagyobb kórházak honlapján meg is lehet találni a szolgáltatások ellenértékét. A győri árlista alján szerepel is: „halottbemutatás 5.500 Ft”. A gyászoló család miután a kapcsolatos panaszát a kórház jogi osztálya illetékesség híján elutasította, a betegjogi képviselőhöz fordult, és úgy vélik, annak tisztázása, hogy jogosan kérnek-e ezért (is) pénzt, közérdekű. A Telex – két hete - megkereste a győri kórházat, kérdéseikre egyelőre nem kaptak választ. Egy, a kórház ügyeit ismerő szakember azonban azt mondta, a szolgáltatás árai intézményenként különböznek, a győri kórházban, ahogy egyébként számos másikban is, a halottkezelést külsős szolgáltató végzi. A szakértő szerint kiskapu, természetesen, létezik: sok helyen kegyeleti szobákat alakítottak ki, ahol a hozzátartozó a halál beálltát követő két órában elbúcsúzhat a szerettétől. Ebben az esetben azonban egy távolabbi településről kellett volna odaérni, ráadásul a család nem is tudott a lehetőségről. A szakértő kiemelte, attól a ponttól kezdve, hogy a halott elkerül az osztályról, minden szolgáltatásnak minősül. A portál által megkérdezett jogász szerint ennek törvényi akadálya ugyan nincs, erkölcsileg aggályos. A férj azt is elmesélte, hogy amikor a győri patológia folyosóján kétségbeesetten és felháborodottan próbált hivatalosan panaszt tenni, egy dolgozó azt mondta neki, ne hagyja, hogy lerázzák.