Már minden tizedik gyerek dolgozik

Évről évre egyre rosszabb, ráadásul a koronavírus jelenléte is súlyosbíthatja a helyzetet.

Nem pusztán hatás- és kattintásvadász a cím, évről évre romlik az allergiások helyzete. Mint megírtuk , a klímaváltozás miatt egyre hosszabbá válik a pollenszezon, folyamatosan nő a szénanáthások száma és erősebbek az allergiás tünetek. Magyarországon már a lakosság 30-40 százaléka allergiás – derült ki az atv.hu összeállításából. Bár a járvány lecsengőben van, a koronavírus és az allergia együttes jelenléte súlyosbíthatja a tüneteket – mondta a Magyar Allergia Szövetség elnöke. Erről, a már tavaly is jellemző helyzetről itt és itt is írtunk. Nékám Kristóf szerint idén általánosan is nehezebb lesz a szezon. Viszonylag sok eső esett az elmúlt hetekben, most melegszik az idő és „pillanatnyilag is nagy szelek vannak, ezek a fűféléknek, amelyek nagyon erős pollenek a pollenallergenitás szempontjából mennyiségét és terjedését nagyon elősegítik” – fogalmazott. Az allergológus azt tanácsolta, az allergiások már a tünetek megjelenése előtt kezdjék el szedni a gyógyszereiket, mert azok hatásbeállása 2-3 napnál kezdődik, de akár egy hétig is eltarthat. Jelenleg országszerte a pázsitfűfélék koncentrációja a legmagasabb, a pollentérkép szerint Miskolcon és környékén a legrosszabb a helyzet, de hamarosan indul a parlagfűszezon, a növény irtását a Parlagfűpollen No Egyesület elnöke szerint már most meg kellene kezdeni. Kelen Andrásné elmondta, a magyarországi pollenkoncentráció az egészségileg még tolerálható szint 10-20 szorosa. A lakosság évente 40 milliárd forintot költ – főleg parlagfű miatt - allergia elleni gyógyszerekre – tette hozzá. Az augusztusban született gyerekek esetében nagy a veszély, hogy allergiás tünetekkel kénytelenek élni az életüket, mert még meg sem születtek, már az arcukba kapják a töménytelen pollent – fogalmazott a szakértő.