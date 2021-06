Az indiai, azaz a delta mutáns miatt elmaradhat a brit nyitás

Berobbant a járvány Nagy-Britanniában, Boris Johnson miniszterelnök halasztásra készül.

Elhalasztja az Egyesült Királyság gazdaságának utolsó nyitási fázisát a magas átoltottság ellenére újra emelkedő járványgörbe miatt, és a témában délután sajtótájékoztatót tart Boris Johnson miniszterelnök – írja brit lapértesülésekre hivatkozva a Portfolio . A kormányfő az egyelőre nem hivatalos információk szerint június 21-e helyett július 19-ére tolná ki a korábban már megkezdett nyitás utolsó fázisát. A Portfolio felidézi, jelenleg még sok helyen kötelező a maszk viselése, az emberek beltéren és kültéren is csak korlátozott számban tarthatnak találkozókat, és továbbra is, ahol lehet, home office-t, vagyis otthoni munkát javasolnak. A szigetországban az átoltottság jelenleg már 60 százalék feletti, és az ország 80 százaléka már legalább egy oltást kapott. Ennek ellenére a brit miniszterelnök már múlt pénteken nagyon-nagyon aggasztónak nevezte a koronavírus indiai, új nevén delta variánsát. – Világossá vált mára, hogy az indiai variáns fertőzőképesebb és az is látható, hogy a fertőzési esetszámok emelkednek és a kórházi ellátás szintje is emelkedik – magyarázta szombaton a miniszterelnök.