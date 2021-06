Értelmetlen karszalagozás az Eb-n

A szerb világelső azt gondolja, képes lehet arra, hogy egy naptári éven belül megnyerje mind a négy Grand Slam-tornát.

Novak Djokovic hét évesen egy szerb televíziónak nyilatkozva beszélt arról, hogy a teniszben az a célja, hogy világelső legyen. A most 34 éves klasszis 2011. július 4-én valóra váltotta ezt az álmát, a közelmúltban pedig megelőzte Roger Federert a ranglista élén töltött hetek számát illetően, ami bevallottan az egyik fő célkitűzése volt az elmúlt években. Djokovic vasárnapi 19. Grand Slam-győzelmével pedig egy újabb lépest tett afelé, hogy egy másik álmát is megvalósítsa, jelenleg Federer és Rafeal Nadal is egy-egy GS-sikerrel rendelkezik többel nála. Ráadásul a Sztefanosz Cicipasz elleni döntő rendhagyó volt, az open érában a férfiaknál a hatodik olyan finálé volt, ahol a győztes két szettes hátrányból tudott fordítani. „Mindig két hang motoszkál a fejemben – árulta el Djokovic. – Az egyik azt mondja, hogy nem tudod megcsinálni, ez a hang a második szett után elég erős volt. Úgy érzem, ez volt az a pillanat, amikor ténylegesen megszólaltattam a másikat és megpróbáltam elnyomni az elsőt, amely azt mondta nem sikerül. Mondtam magamnak, hogy meg tudom csinálni és biztattam magam. Aztán a harmadik szettben elkezdtem jobban játszani, onnantól kezdve nem volt sok kétségem afelől, hogy fordítani tudok. Ezért érzem úgy, hogy a szellemi munka, a mentális edzés ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Ebbe is sok időt fektettem, nagyon örülök, hogy megtérül.” Djokovic a finálé után megmutatta emberi oldalát, ugyanis odaadta az ütőjét egy lelátón ülő fiúnak. „Nem ismertem a fiút. A hangja a fülemben volt az egész meccsen, különösen, amikor két szettes hátrányban voltam. Biztatott, tulajdonképpen még taktikát is adott nekem. Nagyon aranyosnak és kedvesnek találtam. Ez egyfajta hálám volt, amiért kitartott mellettem és támogatott.” A szerb játékos 2016 után ismét megnyerte az évad első két GS-ét – ez előtte legutóbb 1992-ben Jim Couriernek sikerült. Immáron egy másik rekord is Djokovic nevéhez fűződik: az open érában az első olyan játékos, aki mind a négy GS-tornát kétszer is megnyerte. Korábban Roy Emersonnak és Rod Lavernek sikerült hasonlót véghez vinnie, míg Nadal Ausztráliában győzött csak egyszer, Federer pedig a Roland Garroson. Djokovic már Melbourne-ben utalt arra, hogy számára nem prioritás a világranglista, elsősorban az újabb Grand Slam-győzelmekre fókuszál. A szerb edzője, Marian Vajda szerint Djokovic képes lehet arra, hogy 2021-ben mind a négy Grand Slamet megnyerje. „Azt mondtuk Goran Ivaniseviccsel (Djokovic edzőpartnere – szerk.), hogy ha megnyeri egy naptári évben mind a négy Grand Slamet, akkor felmondunk” – jelentette ki nevetve Vajda. – Azt hiszem, lehetséges, sőt több mint lehetséges. Nagyon szeret Wimbledonban és a US Openen játszani. Kicsit jobban aggódtam a salakpályás versenyek miatt, mert ugyan az elmúlt tíz évben nagyszerű eredményeket ért el, sokkal több Roland Garrost is nyerhetett volna, de egyszerűen nem sikerült. Amennyiben Novak egészséges, akkor nagyszerű formában van és biztos vagyok benne, hogy képes lehet megnyerni a másik két Grand Slamet is” – folytatta. „Nagyon szeretne fejlődni a játék minden elemében. Nagyon csodálom, hogy mindig egyre jobb és jobb akar lenni. Emlékszem, játékosként mindig szerettem volna fejleszteni a játékomat, de nem sikerült. Megvoltak a saját korlátaim, de Novak úgy érzi még magasabb szintre lehet képes, ez pedig edzőként engem boldoggá tesz” – tette hozzá Vajda.” „Minden lehetséges – állítja Djokovic. – Már elértem néhány olyan dolgot, amire korábban úgy gondoltak, hogy nem lehetséges. Most kiélvezem a győzelmet, aztán néhány nap múlva már Wimbledonra fókuszálok. 2016-ban ugyanebben a helyzetben voltam, aztán kiestem a harmadik fordulóban. Idén csak két hetünk van a wimbledoni első forduló és a mostani döntő között, ami nem ideális. 2018-ban és 2019-ben én nyertem (2020-ban a koronavírus miatt elmaradt a torna – szerk.), remélem, folytatni tudom a jó sorozatom” – tekintett előre a világelső, akinek mindennapjait egy dokumentumfilmes stáb követi nyomon, augusztusban pedig be is mutatnak egy filmet a szerb főszereplésével.