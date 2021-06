Több ezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen

Több ezer, javarészt huszonéves fiatal gyűlt össze a Parlament elé hétfő este, hogy egy fesztivállal felérő tüntetéssel tiltakozzon a kormánypártok által benyújtott, a pedofilok elleni törvénycsomag melegeket megbélyegző kitételei ellen. Az esemény végén egy óriási, szivárványszínű molinót írtak alá a résztvevők.

Az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Prizma Közösség, a Szivárványcsaládokért Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért által szervezett tüntetés meghívója is leszögezte: a kormány „kegyetlen politikai játéka” részeként nyújtotta be a törvénymódosítást. A tüntetés kezdésére már 80 ezren írták alá az Ahang weboldalán meghirdetett petíciót a módosítás ellen. Szekeres Zsolt jogvédő a tüntetésen úgy fogalmazott: szerinte a Fidesz és a KDNP a családok védelme nevében a gyerekeket bántalmazók sorába áll be. – A kormánypártok bűne lesz, ha egy család elveszíti a sorozatos bántalmazás miatt öngyilkosságba kergetett tagját. Pál Márton, a Szivárványcsaládokért Alapítvány tagja, „a család az család” mozgalom egyik alapítója szerint a törvény gonosz, mivel a másságukra ráébredő fiataloknak életveszélyes lehet, ha azt hiszik, egyedül vannak. – Az akar valamit betiltani, aki érvekkel nem tudja megvédeni az igazát. Aki tudja, hogy egy valódi vitában alulmaradhat, mert az álláspontját a tudomány nem igazolja. Ezért erővel cselekednek. A szivárványcsaládok Magyarország részei. Létezésük nem propaganda – mondta. Erdős Erik Robin, a transznemű közösség szervezője, emberi jogi aktivista szerint a tájékoztatásnak helye van az iskolában mert az életre nevel, ahol léteznek LMBTQ emberek, akik dolgoznak, adóznak a közös hazánkban. Sokan a „Rám sem nézhet a gyermekem?” feliratú transzparenssel érkeztek. A tüntetést szervező jogvédők idehaza és külföldön minden törvényes eszközt felhasználnak, hogy megvédjék a törvénynek kiszolgáltatottakat a hatalom önkényétől és nem nyugszanak, amíg el nem törlik a jogfosztásokat.

Miközben sok ezren tüntettek az orosz minta alapján – amely összemossa a homoszexualitást a pedofíliával – beadott kormánypárti módosító javaslat ellen, az ellenzéki frakciók körében kisebb zavart okozott, hogyan szavazzanak a keddi végszavazáson. Korábban a Jobbik, az LMP, a DK, az MSZP és a Párbeszéd is elutasította a kormány terveit, mégsem sikerült egységes álláspontra jutniuk. Hétfőn több ellenzéki forrásunk is azt mondta, bár a napközbeni egyeztetések eredménytelenek voltak, este futnak még egy kört. Ekkor úgy nézett ki a felállás, hogy a Jobbik megszavazza a törvényt a módosításokkal együtt is, az LMP, az MSZP, a DK képviselői a napirend előtti felszólalásokat követően kivonulnak, a Párbeszéd pedig bent maradt volna „akciózni”. Ehhez képest kora délután a DK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem vesznek részt a keddi szavazásokon, „a bojkottal fejezzük ki tiltakozásunkat a Fidesz gyűlöletkeltő, kirekesztő politikája ellen.” Később, mint megtudtuk, az MSZP és az LMP és a Párbeszéd is ezt a döntést hozta, mint írták, így tiltakoznak az ellen, hogy „a kormány gyűlöletpolitikájával tovább erősítse a kirekesztést és megbélyegzést.” A Jobbik viszont marad és igennel szavaz. Ezt azzal indokolták, hogy a melegeket megbélyegző részeket egy kormányváltás után úgyis kiveszik majd. Egy forrásunk azzal vigasztalta magát, nem is akkora baj, hogy így alakult. – Most legalább nem mondhatja majd azt a Fidesz-propaganda, hogy „na tessék, megint összeállt a fasiszta-kommunista tengely” – fogalmazott.