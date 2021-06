Szabad szemmel: Orbánék ügyesen sminkelnek

És a nemzetközi sajtó sem tudta szó nélkül hagyni, hogy mintegy 600 millió forintnyi közpénzt pumpáltak egy kávézóba, amit Orbán egyik kedvenc filozófusáról neveztek el.

Kína megkísérti Orbán Viktort, aki egyébként is keleti nyitást írta zászlajára, bár most meghátrálni látszik a kínai elitegyetem budapesti lerakata ügyében, ám arról szó sincs, hogy végleg feladta a nagy tervet – mutat rá a vezető francia lap elemzése . Majd hozzáteszi, hogy első ránézésre úgy tűnik, mintha a magyar politikus az utóbbi időben rokonszenvvel viszonyulna a Marcon-féle „független Európához”, tehát hogy a földrésznek ki kell bújnia az USA árnyékából. De éppen a tanintézmény bizonyítja, hogy Magyarország egyáltalán nem erős és demokratikus alternatív Európában gondolkodik. Inkább összeáll a leginkább tekintélyuralmi rezsimekkel, miután azok be akarnak nyomulni az unióba. Orbán nem titkolja, hogy nem kíván az EU és így a Nyugat része lenni, neki az olyan autoriter rendszerek a kedvesek, mint az orosz, a kínai és a török. De Peking kedvében járt akkor is, amikor megakadályozta, hogy az unió elítélje a kínai politikát, legyen szó akár Hongkongról, akár az ujgurok elnyomásáról. Álláspontja illeszkedik a magyar közvélemény nagy részének felfogásához, mármint hogy az ország külön egységet alkot Európában. Emellett kiderült, hogy a népesség fele előszeretet táplál Kína iránt és nem zavarják a jogsértések. Ugyanakkor a hatalompárti sajtó bőszen védelmezi a campust, ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a CEU „Soros kémhálózatának” része. Viszont Karácsony Gergely abból indul ki, hogy a fővárosiak többsége nem kér a kínai elitegyetemből és a jelek szerint Orbán nem akart kockáztatni a választások előtt. De ez még messze nem jelenti azt, hogy végleg sutba dobta volna az ötletet. Hiába volt valaha ellenzéki, az egypártrendszer elleni mozgalom hőse, most kiáll a Kínai Kommunista Párttal folyó együttműködés mellett. A baloldalról viszont azt állítja, hogy az nosztalgiát érez a szovjet idők iránt.