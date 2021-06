Egy „út szélén hagyott” férfi zúzta be a Fidesz-iroda ablakát

A polgármester elítélte a rongálást, amit akkor is megengedhetetlennek tart, ha az illető elkeseredésében tette.

Kővel törték be a ferencvárosi Fidesz iroda ablakát; mélyen elítélek minden erőszakot, bűncselekményt, megengedhetetlen, hogy egy politikai párt irodáját megrongálják – közölte Facebook-oldalán Baranyi Krisztina. Ferencváros ellenzéki polgármestere fotót is közzétett a betört ablakú irodáról. A 444 információi szerint az eset kedd reggel 9 óra előtt történt a Lónyay utca és a Bakáts utca sarkán lévő Fidesz-irodánál. Az ablaktörés után az ötven év körüli férfi helyszínen leült, és megvárta a rendőröket. – A férfi annyit mondott el, hogy elkeseredésében törte be az ablakot. Németországban dolgozott, de haza kellett térnie, mert édesanyja megbetegedett. Itthon ugyan kapott munkát, de kirúgták az állásból, és mivel külföldön élt, ezért nem jogosult munkanélküli ellátásra – írja a lap. Időközben a területet körbezárták, és fegyveres katonák őrzik. A helyszínre személyesen kiment polgármester Facebook-bejegyzésében azt is leszögezte: „akkor is elfogadhatatlan az ilyesmi, ha az elkövető egy végsőkig elkeseredett ember, aki remélte, hogy nem hagyják az út szélén, aki remélte, hogy Orbán Viktor, aki szintén bérből és fizetésből él, segíti a hasonszőrűeket”.