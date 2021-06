Európa leggyorsabb inflációját kell megfékezni, így lehet, hogy az MNB negyedévente emel

Hét éven belül a harmadik állami szervező sem bizonyult alkalmasnak kezelni a lakosság ritka és szűkmarkú környezetvédelmi támogatásainak kezdőnapján megugró online érdeklődést. A magyarázat szokás szerint elmaradt.

A mai, hétfői megnyitásakor azonnal össze is omlott az elektromos autók vásárlásának állami támogatására jelentkezést biztosító internetes oldal . A látogatókat délutánig az az üzenet fogadta, hogy a lakosságnak, illetve a taxisoknak szóló aloldalon "a nagy érdeklődésre való tekintettel, a szerverek leterheltségéből adódóan" "fennakadások várhatók", a probléma elhárításáig pedig szíves megértést és türelmet kértek. A Villanyautosok.hu tudósítása szerint azon szerencsések, akik bejutottak, a kötelező adatok megadásakor rendre több perces várakozással szembesültek és a kereskedői listán is találtak hiányosságokat. Akadt, aki beadás után azt a válaszüzenetet kapta, hogy "a benyújtás előző szakasza 2021-06-11 napon lezáródott", így pályázatbenyújtásra "2021-07-05 8:00-tól lesz lehetőségük". Pedig a jelentkezésre csak június 14-én nyílt mód először, a következő alkalomra pedig a kiírás szerint augusztus 9-én kerül sor. A Villanyautosok.hu a zavaros üzenetekből arra jutott, hogy délelőtt fél tízre a tegnap elérhetővé tett egymilliárdos lakossági keret le is merült. Erről késő estig sem az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), sem a lebonyolítást végző, állami IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. nem tett közzé tájékoztatást. Mindazonáltal az MTI-n már az összeomlások és a keret állítólagos kiapadása után jelent meg Steiner Attila illetékes államtitkárnak a lehetőséget meghirdető online sajtótájékoztatójáról szóló tudósítás. (Az eseményre lapunk szokás szerint nem kapott meghívást.) A szerverösszeomlások mondhatni egyidősek a környezetvédelmi célú lakossági támogatások történetével. (De az is általános tapasztalat, hogy vagy néhány óra alatt kimerül a szűkre szabott keret - amiként az történt az eddigi utolsó, tavalyi áramautó-támogatási körben -, vagy a lehetőség a kutyát sem hozza lázba .) 2014-ben a családi házak fűtési rendszereinek felújítása fulladt káoszba , 2015-ben az észak-alföldiek mosógépcsere-oldala mondta be az unalmast , 2018-ban pedig a háztartásinagygép-csere iránt érdeklődőket beadási lehetőség helyett az előző eseteknél leszereplő, állami ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t leváltó, szintén állami NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. zavaros áramrendszer-karbantartási üzenete várta . Bár az innovációs és technológiai tárcának már az elnevezése is a fejlődés és a haladás iránti kiállás, a jelek szerint az internet hőskorát idéző, alapszintű felkészülést igénylő, már hét éve is trehány szervezésre utaló szerverösszeomlásokat mindmáig nem sikerült meghaladni. Ráadásul az online tolongás most is borítékolható volt. A tavalyi e-autó-körhöz képest ugyanis egymillióval 12 millióra emelték a legfeljebb 2,5 milliós, illetve 50 százalékos támogatásra jogosult elektromos autók vételárának felső határát, a 12-15 milliós értékűek esetében pedig a felső határ félmillióról másfélmillióra, illetve az ár 5 százalékáról 12,5 százalékára nőtt. Igaz, a taxik támogatási aránya 55 százalékról 45 százalékra csökkent. A tavalyi, 5 milliárdról végül 5,882 milliárdra emelt kerethez képest most a magánautósok és a taxisok számára egyaránt 3-3 milliárdot különítettek el. Ráadásul ezt a lakossági számára három időpontra - június 14-ére, augusztus 9-ére és október 11-ére - hirdették meg 1-1 milliárdos kerettel. (A taxisoknál a beadás folyamatos.) Estig mindenesetre a magánérdeklődők számára többnyire élt az ügyfélkapus beadási lehetőség. Megkeresésünkre az ITM-től nem kaptunk választ.