Harapás a nyakon, a fejen és az oldalon: medvetámadás végezhetett egy férfival

Szlovákiában egyre több helyen tűnik fel ez a nagyaragadozó.

Szlovák erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói Banskó-völgyben találták meg – írja a szlovákiai magyar hírportál, a Paraméter . Gabriela Kremeňová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrségen hétfőn reggel jelentették be a férfi eltűnését – rövid időn belül pedig meg is találták, de ekkor már nem élt. A rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást. Marína Debnárová, az Állami Erdészet szóvivőjének tájékoztatása szerint munkatársaikat egy férfi holttestéhez hívták ki a rendőrök. Az orvos megállapította, hogy az 57 éves férfi nem természetes úton hunyt el – a fején, nyakán és oldalán harapásnyomokat fedezett fel. A holttest közelében friss medvenyomokat is találtak. Szlovákiában egyre gyakrabban érkeznek hírek medvék felbukkanásáról. Már nemcsak a magas-tátrai települések szemétkukáit dézsmálják az állatok, hanem felbukkannak a Mátyusföldön és az Ipoly északi partján is. Korábban Vágpattán, ezen a héten pedig a szintén Galántai járáshoz tartozó település, Ábrahám környékén láttak medvéket. Azelőtt a kihalás veszélyeztette őket, azonban néhány évtized alatt számuk megszázszorozódott az országban. (A hvg.hu nyomán)