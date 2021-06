Bulldogot, terriert, whipetet és juhászkutyát győzött le Wasabi a palotapincsi - képek a versenyről

Egy Wasabi nevű pekingi palotakutya nyerte el a győztesek győztesének - best in show - járó fődíjat vasárnap este a világ legrégebbi, évente megrendezett kutyakiállításán, a Westminster Kennel Club Dog Show-n. A Pennsylvaniából való palotapincsi egy francia buldogot, egy óangol juhászkutyát, egy rövidszőrű német vizslát, egy szamojédot és egy west highland white terriert maga mögé utasítva diadalmaskodott a megmérettetésen, amelyet 1877-es megalapítása óta első ízben nem New Yorkban, hanem Tarrytownban, a szabad ég alatt, valamint sátrakban rendeztek meg a koronavírus-járvány miatt. Wasabi győzelmével immár ötödik alkalommal nyerte el pekingi palotakutya a verseny fődíját, ahol idén közönség nélkül 2500 eb versenyzett különböző kategóriákban.