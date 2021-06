Az utolsó percekben sorozta meg Portugália Magyarországot

A mérkőzés képét tekintve nem reális a három gólós vendég győzelem.

Telt ház és fantasztikus hangulat fogadta a Puskás Arénában pályára lépő csapatokat. Ahogy az várható volt, az első félidőben a vendég gárda volt a kezdeményezőbb és helyezte nyomás alá a kaput, ugyanakkor a magyar csapat védelme többször is bravúros szerelésekkel állította meg a készülődő portugál akciókat. Ugyanakkor a 35.percben volt egy hazai próbálkozás: egy szabadrúgás követően Szalai Ádám csúsztatott fejjel, de Rui Patríció tökéletes helyen állt és magabiztosan hárított. A félidő vége előtt Gulácsinak is akadt munkája: ő Jota lövését védte parádésan. 45 perc után tehát gól nélküli döntetlennek vonultak öltözőbe a felek. A második félidőben azonban látható volt, hogy Portugália mindenképp döntésre szeretné vinni az ügyet, erős és intenzív rohamokat indítottak, a védelem pedig derekasan küzdött. A magyar válogatott nem tudott veszélyes támadásokat vezetni. Végül a 84. percben egy egészen szerencsétlen góllal sikerült csak Portugáliának vezetést szereznie. Ekkor Szalai Attiláról pattant egy lövést követően a labda Guerreiro elé, aki rálőtte a kapura. Ám sajnos megpattant Willy Orbánon, így Gulácsi tehetetlenül nézhette, ahogy a gólvonal mögé pattog a laszti. Innentől már felpörögtek az események: Rafa Silvát buktatták a 16-oson belül, az ennek nyomán megítélt büntetőt Cristiano Ronaldo magabiztosan értékesítette. Végül a hosszabbításban dőlt állt be a végeredmény: Ronaldo kapott egy remek labdát, majd kíméletlenül bevágta a kapuba. A csoport másik mérkőzését, a Franciaország-Németország összecsapást 21:00-kor rendezik a müncheni Allianz Arénában.