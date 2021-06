EB-gondolat - Három a portugál igazság

A mérkőzés után Marco Rossi az M4 Sport élő adásában értékelte a mérkőzést: „Csalódott vagyok az eredmény miatt, a három gólos különbség miatt, nem volt ekkora különbség, sok helyzetben szerencsés volt ellenfelünk, megpattantak a labdák, de ilyen megtörténik, amikor mélyen védekezünk.

Ez előfordul, de előre kell nézni, van még két mérkőzésünk. A félidőben azt mondtam, bátrabban kell játszani, többet kell támadnunk, hogy éljünk a lehetőségekkel, és hogy sokkal precízebben kell futballozni, hogy több problémát okozzunk nekik. A cserék közül nem mindegyik működött jól, de ez az én felelősségem, nem mentséget vagy alibit keresek a játékosaimnak, hiszen itt vagyunk az Eb-n, bárki ellen fel kell állnunk. Nagyon nehéz ellenfeleink jönnek, reagálnunk kell, meg kell mutatnunk, férfiak vagyunk, a nehéz helyzetekben is. Magyarországot képviseljük, nem kezdhetünk el sírni, nem a sírásnak van most itt az ideje, egy ilyen mérkőzés után.” A kapus Gulácsi Péter szerint sem tűnt úgy, ez lesz a vége: „A vezető góljukig jól zártunk, az, hogy 3-0-ra kikapjunk, semmiképp nem volt benne a 90 percben. Kis szerencsével másképp is alakulhatott volna. Mindenkinek életre szóló élmény volt ez a mérkőzés. Tudtuk, érzékeltük, hogy hatalmas a nyomás, de jól bírtuk, többé, kevésbé igyekeztünk alkalmazkodni ehhez, volt néhány helyzetünk is, jó lett volna pontot szerezni, de akár a három is benne volt. Szombaton a franciák ellen újra megpróbáljuk.” Schön Szabolcs, aki gólt lőtt, de kiderült, lesről, ezért érvénytelenítették, azt mondta, elsötétült minden: „Öröm és csalódás van bennem, elsősorban amiatt, amikor megtudtam, hogy nem lett gól, elmozdultam balra és a rövidet lőttem, de utána a sötétség jött, nagyon rossz élmény volt átélni, hogy elvették, de a szurkolók nagyon nagy erőt adtak, hogy nem pártoltak el tőlünk. Gyerekkori álmom a vált valóra azzal, hogy a válogatott mezében játszhatok, pláne egy Európa-bajnokságon 65 ezer hazai néző előtt, ez egészen kivételes élmény. Határozottan mentünk ki a második félidőre, azt kérték, hátul tartsuk meg a labdát, elől pedig akciózzunk. Most fontos a regeneráció, aztán a stáb kielemzi a meccset.”