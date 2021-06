El akarta vágni két ember torkát egy magyar veterán Pápa belvárosában

Az Afganisztánt és Irakot megjárt katona még itthon is sokszor a harctérre képzelte magát.

A bíróság szerint köze lehetett a harctéren átélt eseményekhez, hogy elmebetegség alakult ki annál a leszerelt katonánál, aki 2018-ban késsel támadt egy járókelőre Pápa belvárosában, majd az áldozat segítségére siető férfi torkát is át akarta vágni – számolt be róla a Kékfény. A háborús veterán egy 10 centi pengehosszúságú késsel indult sétálni, hogy ha megtámadják, meg tudja védeni magát. Az Afganisztánt és Irakot megjárt katona még itthon is sokszor a harctérre képzelte magát.

A pápai férfi ellen több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt emeltek vádat, de elmeállapota a szakértők szerint olyan fokon korlátozott, hogy az ügyész is a veterán felmentését kérte.

Magyarország egyrészt a NATO-tagságból fakadó kötelezettsége miatt, másrészt az ENSZ békefenntartó misszióját támogatva az elmúlt évtizedekben számos alkalommal küldött katonákat válságövezetekbe, többek között Afganisztánba, Irakba, Koszovóba. Ezeken a területeken a legtöbb magyar katona bombák hatástalanítása közben vesztette életét, de voltak, akiket támadás ért. A halálfélemmel együtt járó helyzetek kitörölhetetlen nyomokat hagynak, és az állandó fenyegetettség okozta stressz sem múlik el nyom nélkül.

A riportban Andó Sándor, a Magyar Honvédség főpszichológusa elmondta, hogy már a kiválasztásnál nézik, hogy a külföldi missziókba jelentkező katonák a fizikai felkészültség mellett bírják-e a lelki terhelést. Az ezredes szerint azonban a legmélyebb lelki megpróbáltatást a katonáknak a háború borzalmai jelentik.

– Amikor közvetlenül megtapasztalom a társamnak a megsebesülését, vagy a saját sebesülésem. Nagyon erősek a gyerekekhez kapcsolódó dolgok, tehát kint, amikor műveleti területen látnak olyan dolgot, amikor gyerek sérül meg, mert ilyenek is előfordulnak, vagy nők sérülnek meg és ilyeneket tapasztalnak adott esetben egy bevetés kapcsán – mesélte.

A legnagyobb létszámmal jelenleg Irakban és Koszovóban a KFOR kötelékében teljesítenek szolgálatot magyar katonák. Őket odavezényelt pszichológusok segítik. Aki nem bírja a terhelést, azt megpróbálják időben kiszűrni, megszakítják a szolgálatát, és hazaküldik. Az ezredes szerint a kiküldött katonák számához – évi 1000-1800 – képest elenyésző azok száma, akiket haza kell küldeni, mert nem bírják a nyomást.

– Az elmúlt hét évben 12-13 alkalommal került sor repatriálásokra – közölte Andó Sándor.