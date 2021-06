Gímszarvast mentettek a Dunából a fővárosban

A mesterséges intelligencia által navigált, legénység és utasok nélküli jármű úgy szeli át az Atlanti-óceánt, ahogy 401 évvel ezelőtt a legendás vitorlás tette.

Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül szeli át az Atlanti-óceánt, hogy végighajózzon a 401 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult, szintén Mayflower nevű vitorlás útvonalán. A modern Mayflowert mesterséges intelligencia navigálja Atlanti-óceáni átkelésén, amely három hetet vesz igénybe egy olyan projekt keretében, amelynek célja a tengeri kutatások forradalmasítása. Az IBM és a connecticuti Promare nevű tengerkutató vállalat együttműködéséből létrejött különleges jármű tengeri útján adatokat gyűjt az óceánról, a tengeri életről és a műanyagszennyezésről is. Az eredeti, 30 méter hosszú, háromárbocos Mayflower 1620. szeptember 16-án futott ki az angliai Plymouth kikötőjéből fedélzetén 102 utassal, akik az Újvilágban akartak szerencsét próbálni. A majdnem két hónapig tartó, viszontagságokkal teli út végén a hajó Cape Codnál kötött ki, ahol a következő év tavaszán létrehozták Plymouth kolóniát. A modern Mayflower útját a 400. évfordulóra tervezték, ám a koronavírus-járvány meghiúsította azt. A robothajót az észak-lengyelországi Gdanskban tervezték és építették. Az ultramodern trimarán alumíniumvázas, akkumulátorát napelemek működtetik, de felszerelték egy tartalék dízel generátorral is. Képes lesz olyan óceáni térségeket is feltárni, ahová túl veszélyes ember számára eljutni. A hajót robot irányítja, amelyet az IBM által kidolgozott mesterséges intelligenciával készítettek fel az útra, több millió tengerészeti felvétel alapján. Maximális sebessége 10 csomó, azaz 20 kilométer óránként. Felszerelték radarokkal, kamerákkal, GPS-szel és lidarral, és az egyéves kényszerpihenő alatt kapott egy elektromos „nyelvet” is, amely azonnal képes elemezni az óceán vizének összetételét – mondta Jonathan Batty, az IBM szóvivője. A hajó útját, helyzetét és tudományos kutatásait itt követni is lehet.