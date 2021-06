Babos továbbjutott Nottinghamben

Teljesíthetőnek tűnik a Magyar Olimpiai Bizottság előzetes elvárása, a 150-160 fős sportolói létszám elérése a tokiói nyári játékokon.

A MOB 2019 nyarán a sportági szövetségektől kapott szakmai beszámolók, a világranglisták elemzése után arra a megállapításra jutott, hogy 144-179 közötti sportolói létszámra lehet számítani a bő egy hónap múlva, július 23-án kezdődő tokiói nyári olimpián. A 144-nél kevesebb kvóta óriási csalódást jelentett volna, a 179-nél több részvételi jog pedig komoly szenzációnak számított volna. Egyik lehetséges szélsőséges forgatókönyv sem válik valóra, ez már biztos, jelenleg 142 (plusz hét tartalék) magyar sportoló rendelkezik kvótával, ez a szám a még folyamatban lévő selejtezők, illetve a szabadkártya-kérelmek elbírálása után minden bizonnyal 150-160 között lesz. Legutóbb a 2008-as pekingi játékokon jutottak ki, szereztek három csapatsportágban részvételi jogot a magyarok, ezúttal is ez a helyzet, a vízilabdázóknál mindkét nem, kézilabdában pedig a női nemzeti együttes szerepel majd a japán fővárosban. Ami az érmeket illeti, a MOB a második világháború utáni egyik legpesszimistább elvárásokat fogalmazta meg: a 2016-os riói olimpián csalódást jelentő tizenöt éremnél (nyolc arany, három ezüst, két bronz) is kettővel kevesebb, mindössze tizenhárom dobogós hellyel kalkulál. Ez a számítás a szövetségektől érkezett szakmai beszámolók, illetve az elmúlt évek világversenyein elért magyar eredmények alapján készült. Miközben az elmúlt olimpiai ciklusban korábban soha nem látott mennyiségű állami pénz érkezett a magyar sportba, elvileg azért, hogy az eredmények is javuljanak. Sok pénztárcát sikerült kitömni állami forrásokból az elmúlt években, ez is eredmény természetesen, de ezt nem lehet szakmai célként elfogadni, a sportszerető közvélemény a pályán szeretne sikereknek örülni. Az előjelek alapján erre mérsékelten lesz lehetőség a japán fővárosban és nemcsak a rendkívüli körülmények miatt: a résztvevőket a tervek szerint naponta tesztelik, kizárólag az olimpiai falu, az edzések helyszíne és a versenypályák között szabad közlekedni, egyébként mindenki buborékba lesz zárva. A magyar sport számára ez ismerős érzés, tizenegy éve van ebben az állapotban.