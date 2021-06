Közel az üzemanyagárcsúcs

A márciusi, első nekilendülés után hamarosan tényleg megdőlhet a közel évtizedes hazai benzin- és gázolajárrekord. A két termék jövedéki adója júliustól nem változik.

Péntektől újból, ezúttal egyaránt 5-5 forinttal drágulnak az üzemanyagok - közölte a Holtankoljak.hu. Ennek megfelelően a 95-ös benzin átlagtarifája a hazai kutakon 432, a gázolajé pedig 436 forintra nő. Legutóbb márciusban álltak hasonló szinten az árak, amikor már belátható közelségbe került az üzemanyagárcsúcs is. Ám a - kétes - rekorddöntés negyed éve még elmaradt. Áprilisban valamivel 420 alá is benéztek a hazai literárak, azóta pedig viszonylag egyenletes a drágulás. Kimutatásunk szerint a hazai tarifák közel egy évtizede, 2012 elején tetőztek. A benzinért akkortájt 451, a gázolajért pedig 453,5 forintot is elkértek átlagosan. A helyzet fonáksága, hogy míg akkor az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordója körülbelül 120 dollárt ért, addig most a termék tőzsdéje 75 dolláron áll. Igaz, ez is két és háromnegyedéves csúcs. A drágulás tavaly november, vagy ha úgy tetszik, a tavaly áprilisi, 9 dolláros mélypont óta szinte töretlen. A titok elsősorban a forintgyengülésben rejtezik, mivel nyersolajbeszerzésünk dollárelszámolású. Belátható időn belül nem számít alacsonyabb hazai üzemanyagárakra Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Az emelkedés mögött elsősorban a Covid utáni derűlátásból fakadó világszintű keresletélénkülés áll. Ezt erősítik a különböző állami ösztönzések, pénzjuttatások is. A járvány harmadik hulláma a gazdaságilag legerősebb térségekben - így az Egyesült Államokban, Európában és Japánban - lecsengést mutat. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) örül az emelkedő áraknak és nem biztos, hogy a kitermelés korábbi, drágulást célzó visszafogása után könnyen vissza tudnak állni normál üzemre. Az - elmúlt évtized során számos áresést előidéző - amerikai palaolajosok sem indultak újra a várt mértékben. Igaz, a magasabb árak kétségkívül őket is ösztönzik, ami hosszabb távon tompíthatja az áremelő nyomást. Az olajfogyasztás-helyettesítő környezetvédelmi intézkedések keresletcsökkentő hatása egyelőre alig érzékelhető. Az ilyen döntések hatása jellemző módon csak a határidők közeledtével látszik. Az esetleges üzemanyagár-rekorddöntés esélyét nagyban befolyásolja a forint árfolyama is - szögezte le a szakmai szervezet főtitkára.

Tovább erősödő olajárat valószínűsít Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpici elemzője is. Az év végére napi akár 5 millió hordóval is emelkedhet a jelenlegi, napi 94 millió hordós világszintű kereslet, ami már csak egymillió hordóval múlná alul az utolsó Covid-mentes év, 2019. átlagát. Ugyanakkor - különösen az USA-ban - mutatkoznak a tavalyi szünetet úgymond ellensúlyozó, túlhajtott fogyasztás jelei is. Indiában még kiterjedt a járvány - amiként egy újabb hullám a világ egésze számára is kockázat -, Kínát pedig a tavalyi mélypont tovagyűrűző gazdasági hatásai sújtják. Vagyis a távol-keleti kereslet még nőhet. Az emelkedő árak láttán a rugalmasabb döntéshozatalra átálló OPEC és "barátai" valószínűleg fokozatosan növelik - jelenleg mintegy napi ötmillió hordóval visszafogott - termelésüket. A kartell számára a mostani, 70-80 dollár közötti nyersolajár a "legkényelmesebb", ami még kevéssé éleszti fel az amerikai palaolajosok kitermelési kedvét. A legnagyobb kínálati kérdőjel most Irán. Mindazonáltal az OPEC áralakító szerepe nőtt. Tavaszhoz képest most az Erste elemzője is nagyobb esélyt lát a hazai üzemanyagár-csúcsdöntésre. Belátható időn belül a kútoszlopokon valószínűbb az 5-össel, mint a 3-assal kezdődő tarifa-érték. Ebben Pletser Tamás szerint is komoly szerepet játszik a forintárfolyam, vagyis a jegybank lépései.