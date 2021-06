Fellángolt az iszlámellenes hangulat Ausztriában

Lehívhatóvá vált az iszlám térkép, amely megmutatja, melyik osztrák szervezet foglalkozik a muzulmán vallással vagy a politikai iszlámmal, ami a hivatalos osztrák megítélés szerint a terrorizmus előszobája, lelki kiképző terepe.

Újra bárki lehívhatja Ausztriában az iszlám térképet: 623 olyan intézményt jelöl meg az országban, amely az iszlám vallást szolgálja. Mecseteket, imaházakat, vallási egyesületeket. Az atlasz május végén került először a nyilvánosság elé, azzal a céllal, hogy pontosan látható legyen, melyik szervezet foglalkozik a muzulmán vallással, teremt imádkozási lehetőséget, s melyik szolgálja a békés vallásgyakorlással is szembemenő politikai iszlámot. Amely hivatalos osztrák megítélés szerint a terrorizmus előszobája, lelki kiképző terepe. A térkép, amelyet az integrációs minisztérium irányításával készített el egy tavaly alakult, a politikai iszlám jelenségét vizsgáló, 500 ezer euróval megtámogatott dokumentációs központ, nem teljesen új, a bécsi egyetemhez tartozó iszlám intézet egy szerényebb változatát már 2012-ben elkészítette. Akkor 400 intézményt helyeztek el Ausztria térképén, tudományos segédeszközként használták, főként az iszlám vallás terjedését vizsgáló szakemberek számára. Az új változat sokkal több információt tartalmaz, nem csak új vallási szervezeteket mutat be, de leírja pontos címüket, telefonszámukat, az intézményi vezetők nevét, elérhetőségét.



Ahol nem találtak a térkép összeállítói állandó intézményi lakcímet, ott a létesítmény vezetőjének privát adatait adták meg. Többek között kisebb iszlám óvodák, elemi iskolák esetében.

Nem olyan rég egy magányosnak kikiáltott, de harcostársakkal támogatott albán származású, de már Ausztriában született fiatalember lövöldözött Bécs belvárosában, négy ártatlan ember halálát, sokak sérülését okozva. A lakosság ma nem mondható vallásilag türelmesnek, a politikai iszlám hívei pedig hangosabbak, mint valaha. A térkép ezért heves indulatokat váltott ki, a szélsőséges identitárius mozgalom hívei Bécsben és más osztrák nagyvárosokban figyelmeztető táblákat helyeztek el a feltüntetett muzulmán létesítmények közelében, „Vigyázat, iszlám intézmény működik a közelben!” – felirattal. A heccelő feliratokat a rendőrség leszedte, sokhelyütt azonban újra megjelentek táblák, sőt Grazban egy mecsetet is megrongáltak ismeretlenek. Technikai okokra hivatkozva ekkor eltűnt az internetről a térkép, amely azonban most újra megjelent, méghozzá változtatás nélkül, tehát nevekkel, adott esetben magáncímekkel. Mustrálhatja mindenki, a szervezők az egy időben tervezett szűrésről is lemondtak. A bécsi egyetem megtiltotta, hogy logója az atlaszon szerepeljen, az osztrák katolikus egyház vezetője, Christoph Schönborn bíboros pedig sürgette, inkább olyan tudományos igényű térkép készüljön, amelyen az Ausztriában gyakorolt, elismert összes vallást ábrázolja, az iszláméhoz hasonló részletességgel. (Az iszlámot 1912. óta hivatalos vallásnak ismerik el Ausztriában.)



A muzulmán ifjak országos szervezete a térkép haladéktalan betiltását követeli, s az adatvédelmi hivatalhoz fordul, mert a közzétett elérhetőség alapján több muzulmán illetékest vegzálni kezdtek. Elítélően foglalt állást az Európai Unió is, amely az első térképhez még anyagi támogatást nyújtott.