Nők szupererővel

Mostantól a pszichológus törvényt sért, ha segít egy meleg, leszbikus vagy transznemű kamasznak abban, hogy elfogadja a másságát. Egyebek mellett ezért tartaná fontosnak a szakma egységes, tiltakozó állásfoglalását Szigeti Ildikó pszichológus a pedofiltörvény néven elhíresült jogszabály ellen. Felhívta a figyelmet: melegnek, transzneműnek lenni nem döntés kérdése.

Életveszélyes, kegyetlen és gonosz a kedden elfogadott pedofiltörvény néven elhíresült jogszabály – egyebek mellett így fogalmazott lapunknak Szigeti Ildikó. A tanácsadó szakpszichológus hangsúlyozta: drámaian emelkedhet a fiatalkori depresszió és az öngyilkosságok száma egyebek mellett azért is, mert a kormány szűk határt szabott, hogy kik is foglalkozhatnak a gyerekekkel. Csakhogy az a kamasz, aki rájön, hogy ő a saját neméhez vonzódik, és ehhez a felismeréshez nem kap majd segítséget, betegnek, akár selejtnek érezheti magát.

Mintha nem is léteznének

Mint ismert, elvben a pedofil bűnelkövetőkkel szemben szigorú fellépésről szól a héten elfogadott törvényjavaslat, de a gyerekek védelmével indokolt csomagba olyan elemek is kerültek, amelyeknek semmi közük a pedofília elleni harchoz. Sokkal inkább arról szól, hogy betiltson minden olyan oktatási, nevelési programot, amely említést tesz a meleg, transznemű emberek létezéséről. Kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Az intézmény pedagógusain kívül csak azok az emberek, szervezetek tarthatnak vagy szervezhetnek ilyen foglalkozást, akik szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Rögzíti, hogy tizennyolc év alatti fiatalok számára tilos elérhetővé tenni olyan tartalmakat, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítik. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is. A jövőben a tévék is csak tizennyolc év felettiek­nek ajánlhatják az ilyen tartamú filmeket, műsorokat. Civil jogvédők a törvény elfogadása előtti estére, majd a szavazást követő napon, szerdán is tüntetést szerveztek. Az eseményeken több ezren vettek részt. Hiába.

Nem választás kérdése a nemiség

Szigeti Ildikó viszont arra hívja fel a figyelmet: nem választás vagy döntés kérdése, hogy valaki a saját neméhez vonzódik vagy nem. Ha egy fiatal ­megnéz egy melegeket ábrázoló reklámot vagy filmet, és még ha úgy is gondolja, hogy az nagyon trendi, attól nem lesz meleg vagy leszbikus. Olyan nincs, hogy bárkit a saját neme felé irányít egy alkotás – tette hozzá a szakember. Elmondta azt is: változó, mikor ébred rá egy fiatal arra, hogy a saját neméhez vonzódik, jellemzően kamaszkorban tudatosul benne, hogy más, mint a kortársai. Az elfogadott törvény szerinte nemcsak ezt a tudományos tényt hagyja figyelmen kívül, hanem karhatalmilag tiltja be az információszerzést, a segítségnyújtást, a támogatást.

Felhívta a figyelmet: mindenképpen trauma éri a fiatalt, amikor rájön a másságára. Ezt először magában, magával kell tudatosítania, aztán a szülei, a kortársai előtt kell felvállalnia. Nem egy könnyű helyzet – mondta. Ez a korszak egyébként is nehéz, hiszen a tinédzserek keresik, miben egyediek, és melyik közösséghez akarnak és tudnak tartozni. Aki a szexuális identitásban elakad, mert például rájön arra, hogy nem felel meg a társadalmi elvárásnak, mostantól nem kaphat segítséget. Pontosabban, csak az állami szervezetek által kijelölt emberekhez fordulhat. De hogy kik ők, azt még a szakma képviselői sem tudják. Szigeti Ildikó szerint mindez szélsőséges helyzetet, elfojtást, vagy akár súlyos depressziót okozhat. A szülők számára is drámai pillanat, amikor megtudják, hogy a gyermekük pél­dául meleg. Az első kérdés szinte mindig ugyanaz: Úristen, mit rontottam el? Még a felvilágosult, elfogadó szülők is kétségbeesnek – tette hozzá.

Hat-nyolc év volt az elfogadás A 39 éves Patrick meleg. Azt mesélte, szülei, nagyszülei erősen vallásosak voltak, ezért nem volt könnyű helyzetben. Kamaszkorára nem mint egy boldog időszakra gondol vissza, 14-től 20-22 éves koráig tartott, hogy beismerje önmagának, a saját neméhez vonzódik, majd elfogadja, megértse mindazt, ami ezzel jár. Amikor újra képes volt szeretni önmagát, a szüleivel is könnyebb volt erről beszélni, a nagyszülők viszont nem akarták tudomásul venni unokájuk szexuális irányultságát. Általános iskolában ugyan nem tudták a gyerekek, hogy ő meleg, de a fiúk kiközösítették, mert focizás helyett a lányokkal barátkozott. Pszichológushoz és természetgyógyászhoz is járt, akik sokat segítettek neki. A legjobb az lenne – mondta –, ha az, hogy ki kihez vonzódik, nem lenne téma. Károsnak tartja, ha egy fiatal azt tapasztalja, hogy őt valamiért utálni, gyűlölni kell. Szerinte a segítség, a tájékozódás, a nyílt, őszinte beszélgetés lehetősége nagyon fontos, ezek nélkül életek mehetnek tönkre.

A második kérdés, ami a szülőket foglalkoztatja, ha bántják majd a gyereküket, hogyan védjék meg. Eddig egy szakember mondhatta azt, hogy szeressék, támogassák, fogadják el a gyereküket. A jövőben ezt nem teheti. A törvény értelmében a támogató szakember bűncselekményt követ el – magyaráz­za, ami komoly következménnyel járhat. Mostantól egy 17,5 éves fiatalnak sem tanácsolhatja a pszichológus, hogy élje boldogan az életét, nincsen vele semmi baj. Aki így tesz, népszerűsíti a homoszexualitást, és törvényt is szeg. Képzeljük el azt a helyzetet – mondta –, hogy a kamasz végre megnyugszik, elveti az öngyilkossági gondolatot, hazamegy, és elmondja a szüleinek, hogy azt mondta a pszichológus, fogadja el magát ilyennek, ne küzdjön ellene. A szülő meg ezért feljelenti a szakembert a rendőrségen. Szigeti Ildikó hiányolja a pszichológusok részéről a multicégekhez vagy a médiatársaságokhoz hasonló közös tiltakozást. Úgy fogalmazott: olyan kérdésben hallgat a szakma, amelyben a legfontosabb szerepe lenne. Azonnali, egységes állásfoglalásra lenne szükség – hangsúlyozta.

Gyerekeket használtak fel a politikai játszmában

Hasonlóan vélekedik Pál Márton, a Szivárványcsaládokért Alapítvány tagja, „a család, az család” mozgalom egyik alapítója. Nagyon reméli, hogy a szakmai érvek felülírják majd a törvényben foglaltakat – fogalmazott. Azt is kifogásolja, hogy a jogszabály értelmezhetetlen kijelentéseket és kifejezéseket tartalmaz. Mit jelent például az, hogy a homoszexualitás propagálása? – tette fel a kérdést. Kifogásolhatónak tartja, hogy a képviselők beadnak csütörtökön egy törvénymódosítást, amit kedden már meg is szavaznak. Ez azt jelenti – mondta –, hogy esélyt sem adnak az ellenállásra. Ráadásul a pedofíliát összemossák a ho­mo­sze­xua­­li­tással, egy bűncselekményt egy normális kapcsolattal. Ez egész egyszerűen bűn és gonoszság – fogalmazott. Mesélt arról, hogy ha húsz évvel ezelőtt hoztak volna egy ilyen törvényt, nagyon rossz hatással lett volna a fiatalokra. Akkor még nem volt internet, ahonnan bármikor bárki tájékozódhat. Ő éppen 18 éves volt akkor, és az egyik kereskedelmi csatornán látott olyan filmet, ami nagy hatással volt rá. Először érezte, hogy mások is vannak, akik olyanok, mint ő. Már óvodás korában tudta, hogy neki nem a lányok, hanem a fiúk tetszenek, de először 15 éves korában érezte, hogy elő kell ezzel állnia. Az osztályfőnökének nyílt meg, még az egyébként elfogadó, liberálisan gondolkodó szüleinek sem merte bevallani, hogy a saját neméhez vonzódik. Ma már úgy gondolja, nem is kellene coming outolni, hiszen mindenki élje azzal az életét, akit szeret. Sajnálja, hogy vannak, akik ezt nem így gondolják. Semjén Zsolt ­KDNP-s politikust említette példaként, aki szerint a törvénnyel véget vetettek a gyerekek veszélyeztetésének, az LMBTQ-propagandának, és éljen a normalitás. Pál Márton szerint elfogadhatatlan, amit a kereszténydemokrata politikus írt, ráadásul Semjén Zsolt éppen a posztjában árulta el magát és a kormány szándékát. Nem a pedofilok ellen irányult a törvény, hanem gyerekeket használtak fel egy politikai játszmában – fogalmazott. Megjegyezte ugyanakkor: szerencsére a fiatal generációnál ez már nem téma, legtöbbjük elfogadó. A tüntetésen is éppen közülük voltak nagyon sokan.

Mocskolódás ezerrel

Annak ellenére, hogy a tüntetésen készült fotókon is jól látszott, milyen sok fiatal áll ki a melegek, leszbikusok, transzneműek mellett, Bayer Zsolt, a Fidesz házi publicistája, akinek nem tetszettek a transzparensekre írt szövegek, blogján azt írta: „Aztán ez a sok f.sz meg p.csa hazamegy és picsog, hogy mi milyen csúnyán beszélünk és semmibe vesszük az emberi méltóságukat. A k.rva anyját mindegyiknek.” A kormányhoz köthető média hozzáállását jól tükrözi Jurák Kata, a Pesti Srácok lapszerkesztőjének felhívása is: „Tisztelettel arra kérem a rendőrséget, hogy aki a pedofília elleni tüntetésen részt vesz, azt legyen kedves név szerint felírni. Ezek az emberek ugyanis szerintem potenciális pedofilok.”



Ütötték, rúgták, megalázták őket

Nyílt levelet írt az országgyűlési képviselőkhöz az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Aszexuális Közösség, a Magyar LMBT Szövetség, a Prizma Transznemű Közösség, a Szimpozion Egyesület, a Szivárványcsaládokért Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért. Emlékeztetnek: az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága tavaly lépéseket sürgetett az iskolai diszkrimináció és zaklatás felszámolására. Úgy vélte: a kormánynak felvilágosító kampányokkal és iskolai programokkal kellene fellépnie az LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális) gyermekek védelmében. Legújabb kutatások szerint az érintett diákok csaknem kétharmadát zaklatták verbálisan a szexuális irányultságáért, több mint felüket pedig a nemi önkifejezésük miatt. A tanulók 13 százalékát fizikailag is bántalmazták, megütötték, megrugdosták őket, vagy tárggyal sérülést okoztak nekik. Az iskolákban másféle bántalmazási forma is jelen van: szándékos kirekesztés, kiközösítés, internetes zaklatás, rosszindulatú pletykák terjesztése, rágalmazás. Szexuális zaklatás – például nem kívánt érintés – vagy szexuális tartalmú megjegyzés az érintettek 40 százalékát érte, 30 százalékuktól pedig elloptak valamilyen tárgyat, vagy szándékosan megrongálták személyes dolgaikat. Márpedig a köznevelési törvény szerint „a köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg. (…) A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg”. Az állam alkotmányos fel­adata a fiatalok védelme, és ennek az ­LMBTQI-fiatalok esetében is igaznak kell lennie.