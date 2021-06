Csaknem 2 milliárdból rendezik be a Puskás Kiállítási központot

A kiváló magyar focista, Puskás Ferenc életét, illetve az Aranycsapat történetét bemutató projekt megvalósításával a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt bízta meg a kormány.

Megvan, ki rendezheti be a Puskás Aréna részeként működő Puskás Kiállítási Központot. A kiváló magyar focista Puskás Ferenc életét, illetve az Aranycsapat történetét bemutató projekt megvalósításával a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt bízta meg a kormány. A Schmidt Mária irányításával működő szervezet korábban 13,5 milliárdot kapott az 56-os emlékévre. A Puskás emlékhely kialakítására mindenesetre 3,9 milliárdot szánt a kormány. A 2019 áprilisában megjelent kormányrendelet szerint a fenti forrás „a szükséges kiállítástervezési, kiállítási eszközök beszerzésére irányuló, valamint belsőépítészeti és kiállításkivitelezési feladatok ellátására" szolgál fedezetül. Ugyanezen rendelkezés szerint a központnak már tavaly májusban meg kellett volna nyitnia. Ehhez képest most hirdették ki a kiállítás berendezésére vonatkozó tender eredményét. Az 1560 négyzetméteres terület kialakítására, egyedi installációk gyártására összesen 1,9 milliárd forintot költ a Schmidt Mária-féle közalapítvány. A nyertes ajánlattevők feladatai közé tartozik egy „15 méter magasságban tárgyakat folyamatosan mozgató gépészeti megoldást tartalmazó installáció kivitelezése”, „egy 330 négyzetméteres hátulról megvilágított nyomdagéppel nyomtatott poliészter anyag telepítése”, valamint 130 folyóméteres legalább 2 méter magad alumínium világítófal és 300 négyzetméter kiállítási installációs műgyanta padló létesítése. De lesz 150 négyzetméteres ledfal és 100 hangszóróból álló hangosítástechnika is. A munkára csupán a Torter e-Design Kft. - Visual Europe Project Kft. párosa jelentkezett, így kevés meglepetéssel meg is nyerték a közbeszerzést. Kérdés, hogy a világító alumínium falakon és poliészter installáción kívül mi lesz még a központban. Ahogy arra az Index még a kormányrendelet kihirdetésekor emlékeztetett: Orbán Viktor 2011-es nyilatkozata alapján nem biztos, hogy a Puskás Aréna múzeumában láthatók lesznek a leghíresebb magyar futballista relikviái. Amikor annak idején Felcsútra került Puskás hagyatéka, ezt mondta a miniszterelnök a gyűjtemény majdani új Puskásban való elhelyezésének lehetőségéről: „Az majd egy nagy vita lesz, gondolom én, hogy a Puskás-hagyatéknak van-e olyan darabja, amelyet egy reprezentatív új Puskás-stadion kiállítótermébe kell elhelyezni, és akkor milyen föltételek mellett fogjuk ezt kölcsönadni. Ez majd egy külön tárgyalássorozat eredménye lesz, ha eljön az idő.” Ezenfelül az is kérdés, mire megy majd el az eredeti keretből megmaradt 2 milliárd forint.