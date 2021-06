Jött, de már vissza is ment Afrikába egy jeladós kanalasgém

Az idei év sem lesz jó a kanalasgémek költése szempontjából: aszályos időben a fiókák nevelése helyett a túlélésükre koncentrálnak.

Már vissza is vonult afrikai telelőhelyére egy kanalasgém, amelyet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jeladóval követ – írta a nemzeti park nyomán a Sokszínű Vidék . Így 2019-hez és 2020-hoz hasonlóan az idei év sem lesz jó év a kanalasgémek költésének szempontjából. Ennek hátterében a téli-kora tavaszi időszakot sújtó aszály, a májusi szokatlanul hideg, szeles időjárás és az özönvízszerű esőzések állnak. A jeladós vizsgálatok megerősítették azokat a feltételezéseket, hogy a kedvezőtlen, aszályos években a kanalasgémek többsége neki sem kezd a fészkelésnek, a fiókák nevelése helyett a saját túlélésükre koncentrálnak. A Csaj-tónál 2019-ben jeladót kapott öreg tojó április közepe és május vége között volt a Kárpát-medencében, május 31-én Bosznia-Hercegovinába repült, majd egy rövid pihenő után az olaszországi Manfredoniába. A kedvező széljárást kihasználva június 14-én átrepült Tunéziába, ahol már a Gabesi-öbölben lévő telelőhelye felé tart – számolt be Pigniczki Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, a hazai kanalasgém-kutatás koordinátora. A szakember felidézte, nem ez volt a legkorábbi visszaindulás: a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban tavaly április közepén azonosítottak egy színes gyűrűs példányt, amelyet május közepén már Észak-Olaszországban fényképeztek le. A madarak délnyugat felé tartó „őszi” vonulásának „rendes” ideje jellemzően augusztus vége és október eleje. A kanalasgémek elsősorban Tunézia és Olaszország vizes élőhelyeire húzódnak, de kis százalékban átrepülik a Szaharát is, és a Száhel-öv vizes élőhelyein telelnek. Az utóbbi években Magyarországon is sikeresen áttelelt néhány példány. Idén várhatóan kevés lesz a felnövekvő fióka. Bár voltak olyan költőpárok, amelyek megfelelően tudták táplálni az utódokat, de sok fióka pusztult el a szokatlanul hűvös, viharokkal és özönvízszerű esőzésekkel teli májusi időjárás következtében, amit a táplálékhiány súlyosbított. A kanalasgémek jellegzetes formájú csőrükkel csak a „lábalható”, 40 cm-nél sekélyebb vizekben tudnak táplálkozni, képtelenek a száraz területeken pockot, gyíkot vagy sáskát fogni, mint azt a fehér gólyák, nagy kócsagok, szürke gémek teszik. Emiatt az állományuk különösen megsínyli az aszályos időszakokat. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2003 óta kíséri fokozott figyelemmel a kanalasgémek útját egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűk segítségével. 2017 óta tizenhárom egyed – hét fiatal és hat öreg – kanalasgém kapott GPS-jeladót a hátára.