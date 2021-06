Meghalt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus

Aztán a főpolgármester szerint nem történt semmi, de ők most megcsinálják.

Most, hogy a Fidesz és csatolt részei elköltenek pár tízmillió forintot a fővárosi közlekedési helyzet félremagyarázására és konkrét hazugságok terjesztésére, ideje számba venni a tényeket. Az igazságot – írja Karácsony Gergely Facebook-oldalán. A főpolgármester ezzel arra reagált, hogy a kormánypropaganda egy ideje attól hangos , hogy óriási dugók vannak Budapesten a különböző felújítások miatt, és ezt rendre a városvezetőnek róják fel . Karácsony Gergely posztjában elismerte, hogy a fővárosi fejlesztések valóban okoznak kényelmetlenséget az autóval közlekedőknek , ezért megértésüket kérte.

„A Lánchíd felújítása, a rakpart megújítása, majd a Blaha Lujza tér megszépítése hosszú idő óta esedékes, elkerülhetetlen fejlesztések. Ezeket az előző városvezetés is megígérte vagy tucatszor, aztán nem történt semmi; mi megcsináljuk. Azért most, mert nem csak a nagy beruházások előkészítéséhez kell némi idő, de a pandémia, az építőipar megtorpanása is befolyásolta az előkészítést, a munkálatokat pedig nyárra, az iskolai szünetre időzítettük, éppen annak érdekében, hogy az elkerülhetetlen kényelmetlenségeket, amennyire lehet, csökkentsük” – magyarázta Karácsony Gergely.

Úgy fogalmazott, hogy a kényelmetlenségekért cserébe egy megújuló, élhetőbb várost kapnak a budapestiek, és sok évtizedes adósságot törlesztenek most feléjük. Szavai szerint azt a hazugságot, hogy mintha most lennének először dugók a belvárosban, cáfolni sem érdemes. Leszögezte, hogy folyamatosan elemzik a forgalmi adatokat, és péntek reggel a belvárosban a megszokottnál némileg nagyobb volt a torlódás, és lassabban, de lehetett közlekedni autóval is.

„De az M0-s totálisan elesett” – fűzte hozzá.

Megjegyezte, hogy a navigációs alkalmazások is azt mutatják, hogy már reggel 10 km-es sor áll az M0-s autóúton a hárosi Deák Ferenc híd újbóli javítása miatt. Ez pedig egy olyan kormányzati beruházás, „ami húzódik-halasztódik, mint a rétes tészta”. Úgy véli, hogy a budapesti közlekedési helyzeten a felújítások mellett érdemben ront az, hogy nem lehet elkerülni a várost.

„Az békeidőben sem normális, hogy a város elkerülése csak a fizetős M0-son lehetséges, de most a hárosi Duna-híd újbóli részleges lezárása miatt – a tavaly(!) felújított M0 hídon van megint lezárás – sokan kényszerülnek, hogy Dél-Buda és Dél-Pest útjain közlekedjenek az elkerülő helyett. A bosszantó az, hogy az M0-st érintő lezárások semmilyen fejlesztést nem jelentenek, csupán egy elfuserált kivitelezést javítanak többedik alkalommal” – állapított meg a politikus.

Karácsony Gergely egyébként arra számít, hogy az iskolai szünet elindulásával valamelyest talán csillapodni fognak az elmúlt napok belvárosi torlódásai.