Christian Eriksent kiengedték a kórházból

Így tiltakoznának a kedden elfogadott homofób pedofiltörvény ellen.

Szerda este lép pályára ugyanis a magyar válogatott az utolsó EB-mérkőzésén, ekkor kapná meg különleges külsejét a létesítmény. A kezdeményezés elindítói úgy vélik, ezzel fel lehetne hívni a figyelmet a magyarországi LMBTQ-ellenességre, ami egyben kiállás is lenne jogaik védelmében. Álláspontjuk szerint ez a törvény "embertelen", amelyet egy olyan országban hoztak meg, amelynek tiszteletben kell tartania és védenie kell az Európai Unió emberi jogi egyezményének értékeit. Ezt követően ismertetik a kedden elfogadott rendelkezések lényegét, amelyet az emberi jogok és az információszabadság elleni támadásként értékelnek. Mint lapunk is megírta , kedden szavazta meg az Országgyűlés azt a fideszes törvényt - az ellenzéki összefogásban résztvevő Jobbik támogató szavazataival - amely lényegében egyenlőségjelet tesz a pedofília és a homoszexualitás között. Emiatt hétfőn és szerdán is demonstráltak a fővárosban.