Nagy lángokkal égett egy autó péntek este a Puskás Aréna közelében (videó)

A Dózsa György úti halálos baleset okozásával vádolt férfi a médiát is okolta, amiért az egész ügy túl van lihegve.

„Ez az egész túl van lihegve, biztos vagyok benne, hogy a médiának köszönhetően is. A legszigorúbb körülmények között, egy magánzárkában vagyok fogva tartva. Azon a szinten, ahol én vagyok, sorozatgyilkosok, gyilkosok vannak, miközben én egy gondatlan baleset miatt állok bíróság előtt”

- fogalmazott. Kitért arra is, hogy a börtönben semmilyen szinten nincsen biztosítva az orvosi ellátása, noha szívbetegsége mellett veseelégtelenségben szenved, emiatt pedig "közvetlen életveszélyben" van. Védője szerint börtöntűrő képessége gyakorlatilag a nullával egyenlő. A veseelégtelensége mellett „a szívbetegséggel összefüggésben fellépett egy alvászavar is, vagyis csak egy speciális berendezéssel tud kockázat nélkül aludni”. A pénteki tárgyaláson védője egyébként kezdeményezte M. Richárd szabadlábra helyezését, leginkább amiatt, hogy az orvosai be tudják állítani a gyógyszereit. Ezt a bíróság elutasította, így biztos, hogy a férfi a rácsok mögött marad a július 2-i ítélethirdetésig.