Verstappen nyerte a szombati Forma-1-es időmérő edzést

A világbajnoki címvédő erejéből csak az egyenlítésre futotta, Marco Rossi csapata hatalmas bravúrt mutatott be Budapesten.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton a Puskás Arénában folytatta szereplését az Európa-bajnokságon, az ellenfél pedig nem volt más, mint a világbajnoki címvédő Franciaország. Hétvége lévén ezúttal nem alakultak ki hasonló dugók a stadion környékén, mint kedden a portugálok ellen. Marco Rossi, magyar szövetségi kapitány nem okozott nagy meglepetést a kezdőjével, a szokásos 3-5-2-es felállásban küldte pályára együttesét, ugyanakkor a jobb oldalon Lovrencsics Gergő helyett a francia származású Nego Loic kapott bizalmat. A franciák kezdőcsapata is egy helyen változott a németekkel szemben 1-0-ra megnyert mérkőzéshez képest: Lucas Hernandez helyett Lucas Digne szerepelt balhátvédként. A mérkőzés előtt fél órával Az éjjel soha nem ér véget című dallal hangoltak a szurkolók a mérkőzésre. Az összecsapás 28 Celsius-fokos hőségben vette kezdetét, a franciák pedig az előzetes várakozásokkal ellentétben nem térdeltek a kezdő sípszó előtt. Az első öt perc viszonylag eseménytelenül telt, a franciák több szabálytalanságot is elkövettek, Paul Pogba könyökölte le Botka Endrét, akit ápolni is kellett. A 10. percben villant az első sárga, Benjamin Pavard buktatta Sallai Rolandot. A 14. percben Gulácsi Péternek akadt dolga, előbb Karim Benzema átlövését ütötte ki, majd a kipattanót Antoine Griezmann szúrta rá közelről, de a magyar hálóőr még nagyobb bravúrral ezt is védte. A 17. percben egy bal oldalról középre ívelt labdára Kylian Mbappé érkezett jó ütemben, fejese alig kerülte el a magyar kaput. A 21. percben hasonló volt a koreográfia: Benzema kereste Mbeppé fejét, a PSG csatárjának bólintása ezúttal korántsem volt annyira veszélyes, mint az előző. A 23. percben Schäfer András vágta fel 25 méterre a magyar kaputól Pogbát, miközben a pályán Szalai Ádámot kellett ápolni. Mivel hosszabb időre megállt a játék, a játékvezető ivószünetet rendelt el. A csapatkapitány nem is tudta folytatni, Nikolics Nemanja érkezett a helyére. A támadó első labdaérintése igencsak fájdalmasra sikerült, a szabadrúgást az arcával blokkolta. A 31. percben újabb ziccert alakítottak ki a franciák, Mbappé két védő között tartotta meg a labdát, visszapasszolt Benzemának, aki azonban a kaput sem találta el. A 33. percben Mbappé cselezte le Nagy Ádámot a tizenhatoson belül, a lövése viszont nem sokkal célt tévesztett. A játékvezető öt perc hosszabbítást jelzett, majd némiképp váratlanul Fiola Attila tűnt fel a bal szélen meglehetősen üresen. Raphaël Varane nem vette komolyan, aztán már merte bántani, végül Fiola öt méterrel lőtt a rövid alsóba – a közönség pedig extázisban tört ki (1-0). A félidőben egyik mester sem cserélt, ugyanazok a játékosok tértek vissza a pályára a második félidőre. Nem meglepő módon francia rohamokkal folytatódott a játék, majd az 53. percben Botka kapott sárgát Mbappé buktatása miatt. Az 58. percben cserélt Deschamps, Adrien Rabiot helyett a jóval támadóbb Ousmane Dembélét küldte pályára, aki egyből meg is zörgette a kapufát. A 66. percben előbb a magyarok mentek előre egy szabadrúgás miatt, majd fordultak a franciák, akik gyorsan el is jutottak a magyar kapu elé. A középre ívelt labdát Willi Orbán nem tudta messzire rúgni, Griezmann pedig hét méterről gólt lőtt (1-1). A találat után nem sokkal ismét ivószünet következett. A 74. percben feljegyezhettük a második magyar kapura lövést, Sallai gyengécske próbálkozása nem okozott gondot Hugo Llorisnak. Ezt követően több cserét is feljegyezhettünk: Cseri Tamás érkezett Schäfer helyére, míg a túloldalon Pogba és Benzema helyére Olivier Giroud és Corentin Tolisso állt be. A 82. percben Mbappé előtt adódott újabb ziccer, Gulácsi azonban ki tudta ütni a közeli lövést, majd Tolisso átlövése sem okozott gondot neki. A 84. percben Lovrencsics Gergő váltotta Kleinheisler Lászlót, a közönség pedig egyre hevesebben fütyülte ki a jóval aktívabban támadó francia játékosokat. A galloknak kényszerűségből kellett változtatniuk, az „üveglábú” Dembélé helyett Thomas Lemar érkezett a hajrára. A játékvezető ezúttal négy perc hosszabbítást jelzett, a csalódott francia szurkolók pedig elkezdték sörös poharakkal dobálni Gulácsit, amiért nem nagyon akarta elvégezni a kirúgást. Az utolsó momentum is a franciáké volt, Varane fejese azonban nem volt pontos. A magyar válogatott tehát bravúros 1-1-es döntetlent ért el a vb-címvédő ellen és életben tartotta továbbjutási esélyeit. A meccs után ismét elénekelte a tábor a csapattal együtt a Himnuszt, a játékosok pedig még további 10-15 percig élvezhették, hogy a hazai közönség ünnepli őket. Folytatás szerda este Németország vendégeként.