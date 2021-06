Elkezdték kiemelni a tűzszerészek a Lánchídnál talált bombát

Az orvos hét olyan ember részére adott ki versenyengedélyt, aki a vizsgálaton meg sem jelent, és tőlük összesen 40 ezer forintot fogadott el.

Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), aki a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált – közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) vasárnap az MTI-vel. Közleményükben azt írták: a szervezet birtokába került információk szerint egy vidéken rendelő sportorvos rövid idő alatt feltűnően sok vizsgálatot végzett, ezért felmerült a lehetősége, hogy tényleges vizsgálat, vagy a sportolók személyes jelenléte nélkül állíthatott ki versenyengedélyeket. Az ellenőrzött orvos végezte az ellátási területéhez tartozó verseny- és amatőr sportolók, válogatott kerettagok, olimpikonok alkalmassági, időszakos ellenőrző- és terhelhetőségi állapot vizsgálatát, és döntési joga volt a sportolók alkalmasságának, versenyeztethetőségének elbírálásában. Az NVSZ megbízhatósági vizsgálata megállapította, hogy az orvos hét olyan ember részére adott ki versenyengedélyt, aki a vizsgálaton meg sem jelent, és tőlük

Ezért ellene az NVSZ – vesztegetés elfogadása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – feljelentést tett az illetékes rendőr-főkapitányságon. Az NVSZ közleménye kitért arra is, hogy amennyiben a bíróság megállapítja a sportorvos bűnösségét, úgy akár öt év szabadságvesztéssel is büntethető.

Pozitív példaként említették egy vidéki kórház utókezelő és rehabilitációs osztályának vezető főorvosát, akinél előzetes kockázatelemzés alapján rendeltek el megbízhatósági vizsgálatot, mivel a pandémiás helyzetben különösen nehézzé vált a kórházak krónikus belgyógyászati osztályaira történő bekerülés, így az érintett munkakörében az ápolásra szoruló betegek hozzátartozói részéről fokozott korrupciós nyomás jelentkezhetett. A vizsgálat során azonban igazolódott, hogy a főorvos a részére felajánlott vesztegetési összeget nem fogadta el, ezért vele szemben a vizsgálatot befejezték. – Az NVSZ 2021 június elejéig az egészségügyi rendszer pandémiás helyzet okozta leterheltségére tekintettel nem hajtott végre megbízhatósági vizsgálatot, a tervezés és az előkészítés szakasza zajlott, illetve párbeszédet kezdtek az egészségügyi érdekvédelmi, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alatt álló szervezetekkel is - írták a közleményben. Hozzátették: „ennek során a felek kifejezték érdekazonosságukat a hálapénz kivezetésében, és vállalták a közös fellépést a korrupciómegelőzés területén”. Áprilisban arról számolt be az NVSZ, hogy korrupt hatósági állatorvosokat leplezett le megbízhatósági vizsgálatokkal; az állatorvosok anélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását, hogy akár egyetlen kiskutyát is láttak vagy megvizsgáltak volna.