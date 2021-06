Karanténba kerülnek a britek

Az olasz kormány nem bízza a véletlenre a védekezést a labdarúgó Európa-bajnokság, Rómában megrendezett találkozói kapcsán sem.

Olaszország nem kockáztat és a briteknek nagyon nem tetsző intézkedést hozott: kormány ötnapos karantént rendelt el a Nagy-Britanniából Itáliába érkezők számára. Ugyanakkor az intézkedést rögtön elhalasztották 48 órával, így a labdarúgó Európa-bajnokság, Rómában megrendezett találkozójára, az Olaszország-Wales mérkőzésre még zavartalanul érkezhettek a szurkolók Cariffból.

A karantén ezért hétfőtől lépett hatályba.

Mario Draghi miniszterelnök már előző hétvégén, a G7-ek cornwalli találkozóján jelezte, hogy a kormánya nagyon szorosan figyelemmel követi a nagy-britanniai fertőzések adatait. Giovanni Rezza, az egészségügyi minisztérium megelőzési főigazgatója rámutatott, „A Delta változat 60 százalékkal fertőzőbb". Különösen azok kerülhetnek veszélybe, akiket eddig egyszer oltottak be az AstraZeneca vakcinájával. Itáliában azért is tartják igen fontosnak a biztonságot, mert már szinte majdnem minden olasz régió a fehér zónába került, nagyon biztatóak a járványügyi adatok, nem akarnak visszaesni. Az intézkedés elhalasztásával ugyanakkor Mario Draghi kormánya azt is jelezni kívánja, hogy más irányvonalat követ, mint az előző, Giuseppe Conte által fémjelzett kabinet. Tavaly december 20-án heves bírálatok érték a római kormányt, mert egyik napról a másikra rendelte el a légiközlekedés blokádját a brit gépekkel szemben, a brit variáns gyors terjedése miatt. Ekkor sok olasz rekedt Nagy-Britanniában. Most azonban Draghiék arra is törekednek, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák.



Sok Londonban és más brit városokban tanuló, illetve dolgozó olasz ráadásul a következő napokban kíván hazatérni. Emellett sok brit turista is fel kívánta keresni Itáliát, bár számuk természetesen alacsonyabb, mint a 2020 előtti években.