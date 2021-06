Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

Az akár 30 Celsius-fokot is meghaladó meleg az egészséges szervezetet is megviseli, mutatjuk, mire érdemes mindenképpen figyelni.

Mint megírtuk , az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán emlékeztetett: az idei első hőhullámban a hétvégén napközben akár 35 fokig is melegedhet a levegő, és helyenként még az éjszakai minimumok is 20 fok felett alakulnak. A tartós hőség miatt szombattól hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. A másodfokú intézkedés 0 órától kedd éjfélig lesz érvényben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleménye szerint. Mint írták, a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Felhívták az autósok figyelmét, vezessenek óvatosan, mert a meleg fokozza a balesetveszélyt. Utazás közben érdemes gyakran pihenőt tartani, felfrissíteni magunkat. A vízparton tartózkodókat arra figyelmeztették: felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Felhívták a figyelmet a fokozott vízivásra. A kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztása viszont kerülendő. Figyelmeztettek arra is, gyermeket, állatokat „egy pillanatra” sem szabad az autóban hagyni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tavalyi tájékoztatása szerint a napon percek alatt felforrósodó autóbelsőben súlyos egészségkárosodás, rosszabb esetben halál is bekövetkezhet. Egy tűző napon parkoló autóban szűk, zárt terében már 10 perc alatt 70 fokosra forrósodhat a levegő. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – olvasható az NNK és az OKF közleményében. Arra is felhívták a figyelmet, ne hagyjunk az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek a nagy melegben meggyulladhatnak. Melegben a növényzet is hamarabb kiszárad, és könnyebben meggyullad. „Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, ezt is csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom” – írták. 11 és 15 óra között, lehetőség szerint, ne tartózkodjunk napon, illetve a leégés ellen védekezzünk megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája péntektől elérhető a katasztrófavédelem honlapján.

Hőségfokozatok Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai és három fokozata van. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását. A harmadfokú jelzés a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

Melegfronti hatások - hűsítő tippek

A nagyon erős hőhullámban, amikor a tűző napon 40 foknál is többet mutat a hőmérő, sokan tapasztalhatnak melegfronti jellegű tüneteket: keringési panaszok, szédülés, ájulás, alvászavarok, szokatlan fáradtság, figyelmetlenség egyaránt jelentkezhet, de nehéz napjai lesznek a fejfájással és az ingadozó vérnyomással élőknek is – olvasható a MeteoKlinika honlapján . Mint megírtuk , a tartós kánikula a fiatal, egészséges szervezetet is megterheli. Ha a nappali nagyon meleg után az éjszakák sem hoznak felfrissülést, azaz folyamatos a hőstressz, alvászavarokat, koncentrálási problémákat, tompaságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést és a fejfájást eredményezhet. A szakemberek azt tanácsolják, az izzadás során elvesztett sok folyadék pótlásáról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel gondoskodjunk. A folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta, fizikai aktivitás esetén ennél is több. Ennek elmulasztása a kiszáradás mellett hőgutát is kiválthat, és fokozottan fennáll a napszúrás veszélye is. Csuklóra, tarkóra helyezett vizes zsebkendővel, vízpermettel hűthetjük magunkat. Könnyű ételek fogyasztásával segíthetjük a szervezet egyébként is nehéz alkalmazkodási folyamatát: saláták, gyümölcsök, illetve hideg zöldséglevesek mellett, hűsítő joghurtok is jó választásnak bizonyulhatnak.

Szakemberek szerint a nagyon erős, 7-est meghaladó UV-sugárzás már akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, magas, 40-es faktorszámú fényvédő szerekkel ajánlott védekezni, de az a legjobb, ha ilyenkor egyáltalán nem tartózkodunk huzamosabb ideig a tűző napon A napszúrás elkerülése érdekében könnyű kalappal érdemes óvni a fejet, és a gyerekekre is tanácsos világos színű sapkát adni. Ők amúgy is nehezebben viselik a hőséget, valamint nem is érzékelik a veszélyt, ahogy a szomjúságot sem.

„Szívesen” még óvatosabban!