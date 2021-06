Napi vírus: elhunyt 9 beteg, 202 új fertőzöttet regisztráltak

Nem igazán szeretett volna fizetni a Fidesz verbális ökle, de végül nem tehetett mást.

A független országgyűlési képviselő emlékeztetett: ez volt az a büntetés, amit "a polgári konzervatív okos ember" nagyon nem akart kifizetni, amire mindenféle "történeteket" talált ki. "Nos, ennek a szórakozásnak vetett most véget a végrehajtó, aki a költségekkel együtt 379 ezer forintot hajtott be Bayertől." A politikus jelezte, az igazi cél nem maga az összeg beszedése volt, hanem az, hogy "ez az ember" legalább egyszer az életben érezze azt, milyen az, ha a dolgoknak következménye van. Hozzátette, tisztában van vele, Bayert nem vágja földhöz ez a summa, tekintve, hogy épp most fogadtak el a "gazdái" egy olyan törvényt, ami alapján potom pénzért megvásárolhatja a Várban potom pénzért bérelt lakását. Hadházy Ákos szerint a történtek egyik tanúsága az, hogy a fideszesek előbb-utóbb felelni fognak a tetteikért. "A másik üzenetem pedig: az emberek gátlástalan hergelése még annál a gigantikus lopás sorozatnál is nagyobb bűn, amit el akarnak vele rejteni". Mint lapunk is beszámolt róla , a politikus azt követően nyert személyiségi jogi pert, hogy Bayer Zsolt a következőket írta róla: „HADHÁZY G..I, SZÉL DETTI NYELI”. A megítélt 300 ezer forintot a trágárságot közbeszéddé emelő publicista nem fizette meg, ezért az országgyűlési képviselő végrehajtást indított ellene. A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa jelezte, ötforintosokban kívánja teljesíteni az ítéletet, amihez követőit hívta segítségül.