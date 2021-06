Matolcsy György megint nekiment a kormánynak és elindítja negyedik hadjáratát

Egy hétfői közleményben hosszasan ecseteli a jegybank, mennyivel kell tovább fizetnie azoknak, akik bennmaradnak a törlesztési moratóriumban. Ami ugye az Orbán-kormány egyik nagy adóssegítő lépéseként van tálalva.

A futamidő és az összes hitelteher azok számára nő meg elsősorban, akik esetében a moratórium igénybevételekor még amúgy is sok év volt hátra a törlesztésből, illetve magasabb volt a kamatuk (pl. mert jellemzően magasabb hiteldíjú fogyasztási hitelük van). Megjegyzik, hogy az MNB idén júniusi Stabilitási jelentése szerint pl. közel 3 millió forinttal nőne meg az összes tartozása annak az adósnak, akinek egyébként még 15 millió forintnyi tőketartozása és 20 évnyi futamideje volna hátra 5 százalékos kamatú lakáshitelénél, s a moratórium elrendelésétől egészen 2022. június végéig igényelné a fizetési stop-ot. Az ő futamideje (a moratóriumban eltöltött 27 hónapot is beszámítva) összesen 56 hónappal – azaz közel öt évvel – nyúlna meg.

Több olyan hitel is van, amelynek nincsen futamideje - ilyenek azok a hitelkártyák, melyekre a moratórium előtt terhelték rá a bank pénzét. Számukra így a törlesztési stop végével esedékessé válik a moratóriummal érintett teljes tartozás megfizetése. A futamidő nélküli hiteleknél ezért az adósoknak még lényegesebb mérlegelni a tartozás mielőbbi megfizetését - olvasható a jegybank közleményében. Mint már lapunk is beszámolt róla, Matolcsy György több alkalommal is nyilvánosan bírálta a kormányt - ugyanakkor Varga Mihály tárcája legutóbb nem reagált érdemben az MNB-elnök felvetésére.