A labdarúgó Eb újabb biztos továbbjutói: Hollandia és Ausztria

A C csoport harmadik helyezettje, Ukrajna még esélyes lehet arra, hogy a négy legjobb harmadik között a nyolcaddöntőbe kerüljön.

A csoportgyőztes holland válogatott fölényes, 3-0-ás győzelmet aratott az utolsó Észak-Macedónia ellen a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának zárófordulójában, Amszterdamban. A hollandok az első félidőben még visszafogottan teljesítettek, a másodikban azonban riválisuk fölé nőttek. Észak-Macedónia története első Eb-jét két szerzett góllal, de pont nélkül zárta. Eredmény, csoportkör, 3. forduló, C csoport: Hollandia - Észak-Macedónia 3-0 (1-0) Amszterdam, 16 000 néző, v.: Kovács (romániai) gólszerző: Depay (25.), Wijnaldum (51., 58.) sárga lap: Ristovski (18.), Musliu (48.), Alioski (65.), Kostadinov (84.) Hollandia: Stekelenburg - Dumfries (Berghuis a szünetben), de Vrij (Timber a szünetben), de Ligt, Blind, van Aanholt - Wijnaldum, Gravenberch, de Jong (Gakpo 79.) - Depay (Weghorst 66.), Malen (Promes 66.) Észak-Macedónia: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardhi (Stojanovski 78.), Ademi (Nikolov 79.) - Trickovski (Churlinov 56.), Elmas, Trajkovski (Hasani 68.) - Pandev (Kostadinov 68.) Ausztria nyolcaddöntőbe jutott a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában 1-0-ra legyőzte Ukrajnát, hétfőn Bukarestben. Mivel a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut, még az ukránok is bizakodhatnak. Az osztrákok a nyolcaddöntőben az olaszokkal találkoznak szombaton Londonban. Eredmény, csoportkör, 3. forduló, C csoport: Ausztria-Ukrajna 1-0 (1-0) Bukarest, Nemzeti Stadion, 10 472 néző, v.: Cüneyt Cakir (török) gólszerző: Baumgartner (21.) Ausztria: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Laimer (Ilsanker, 72.), Grillitsch - Baumgartner (Schöpf, 33.), Sabitzer, Arnautovic (Kalajdzic, 90.) Ukrajna: Buscsan - Mikolenko (Beszegyin, 85.), Karavajev, Matvijenko, Zabarnij - Zincsenko, Szidorcsuk, Malinovszkij (Cihankov, a szünetben), Saparenko (Marlos, 68.) - Jarmolenko, Jaremcsuk



korábbi eredmények: 2. forduló (június 17.): Hollandia-Ausztria 2-0 (1-0) Ukrajna - Észak-Macedónia 2-1 (2-0) 1. forduló (június 13.): Ausztria - Észak-Macedónia 3-1 (1-1) Hollandia-Ukrajna 3-2 (0-0) A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Hollandia 9 pont, 2. (és továbbjutott) Ausztria 6, 3. Ukrajna 3, 4. Észak-Macedónia 0