Meghalt a Momentum 31 éves Zala megyei alelnöke

Összesen 54 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 684 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 29 963 főre emelkedett - közölte kedden reggel a kormányzati tájékoztató oldal. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 735 937 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 41 784 főre csökkent. 281 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 3866-an vannak, a mintavételek száma 6 062 806-ra nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 062) és Pest megyében (112 005) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 612), Győr-Moson-Sopron (44 427) és Hajdú-Bihar megye (42 606). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 761).

A beoltottak száma 5 421 230 fő, közülük 4 555 029 fő már a második oltását is megkapta. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is tudnak időpontot foglalni a számukra legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.