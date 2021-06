Kigyulladt lakásában halt meg egy nő Terézvárosban

A férfi álnéven ismerkedett meg későbbi áldozataival, akikkel rövid ismertséget követően érzelmi kapcsolatot létesített. Volt olyan eset, amikor egyiküket meg is erőszakolta.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a szolnoki páros éveken keresztül kényszerített magyar nőket külföldön prostitúcióra. A gyanú szerint bántalmazták is a nőket, és elvették tőlük keresetüket – számolt be róla a rendőrség honlapján . Sz. Attila szinte minden esetben álnéven ismerkedett meg későbbi áldozataival, akikkel rövid ismertséget követően érzelmi kapcsolatot létesített. Volt olyan eset, amikor egyiküket meg is erőszakolta. Később – arra hivatkozva, hogy vállalkozása anyagi gondokkal küzd – a nőket erőszakkal vagy megtévesztéssel prostitúcióra kényszerítette. A sértetteknek Németországba vagy Svájcba kellett utazniuk, ahol egy magyar nő fogadta őket, aki szintén kényszer hatására betanította őket. A kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettek által megkeresett és átutalt pénzt Sz. Attila élettársa, L. Ramóna vette fel. A páros az évek alatt közel 21 millió forintot zsákmányolt a szexuális üzletből. A KR NNI 2021. június 17-én reggel szolnoki tartózkodási helyükön elfogta a két elkövetőt. A lakásban tartott kutatáskor a rendőrök tárgyi bizonyítékokat, vagyonvisszaszerzésként egymillió forint készpénzt, és egy nagyértékű gépkocsit foglaltak. Intézkedtek a szolnoki ingatlan zár alá vételétől.