A hőség miatt lassabban járnak a vonatok Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon

Csütörtökön néhol 39 fok is lehet.

napos idő várható általában kevés, az ország északkeleti, keleti harmadán több gomolyfelhővel. Az hazánk döntő részén nem lesz csapadék – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében . Helyi záporok, zivatarok kialakulására az elsősorban északkeleten van nagyobb esély. A délies szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő este 23 és 29 fok várható.az ország nagy részén túlnyomóan derült, száraz idő várható, de minimális eséllyel az Alpokaljára egy-egy zápor, zivatar besodródhat. Hajnalban 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Napközben is túlnyomóan derült, száraz idő lesz. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 33 és 38 fok között várható.a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Az ország északi felén elszórtan valószínű zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet nagy területen élénk, zivatarban viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24, a maximum-hőmérséklet 34 és 39 fok között várható. A hőség miatt keddre első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adtak ki országszerte, a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére vonatkozóan. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília pedig elrendelte a harmadfokú hőségriadót, amely kedd éjféltől csütörtök éjfélig van érvényben. Kedden ugyanis a napi középhőmérséklet sokfelé 26, 27 fok fölött alakulhat, de a déli megyékben már a 29 fokot is meghaladhatja. Szerdán országszerte 26, 27 fok fölött várható a napi középhőmérséklet, a déli megyék mellett pedig már keleten is meghaladhatja a 29 fokot.