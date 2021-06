Elefántokat fenyeget egy afrikai olajmező feltárása

Elefántok tízezreit veszélyeztetik a namíbiai-botswanai határon tervezett új kőolajfeltárások: az afrikai vadon egyik utolsó érintetlen térségébe, az Okavango-folyó medencéjébe tervezett olajmező elpusztíthatja a térség ökoszisztémáját, a vadvilágot és a helyi közösségeket is - figyelmeztettek szakemberek. A ReconAfrica kanadai kőolajipari vállalat több mint 34 ezer négyzetkilométernyi területet vett bérbe az Okavango-medencében és megkezdte a szeizmikus feltárásokat. Az új olajmező az elmúlt évek egyik legnagyobb ilyen területe lehet, a kanadai cég becslése szerint 60-120 milliárd hordó kőolajat lehetne kitermelni, ami a térség gazdasága számára dollármilliárdokat hozhat. Kevesebb mint 450 ezer elefánt él ma Afrikában az évekkel korábbi több millióhoz képest. Közülük 130 ezernek ez az otthona. A klímaváltozás okozta algavirágzás miatt már több száz elefánt pusztult el a közelmúltban a térségben. Most pedig néhány kilométerrel odébb meg akarják kezdeni a fúrásokat, hogy több kőolajat termeljenek ki. Tudósok, környezetvédők és a helyi közösség tagjai szerint a projekt veszélybe sodorhatja a vízellátást és veszélyezteti az Okavango hatalmas érintetlen deltavidékét, amely az UNESCO világörökség részét képezi. A namíbiai kormány szerint a vállalat csupán feltárásokra kapott engedélyt, ami nem jelent kitermelést. Múlt hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség azt közölte, hogy idén be kell fejezni az új kőolaj- és földgázmezők feltárását, valamint a régiek fejlesztését, ha korlátozni akarják a globális felmelegedést és el akarják érni a nettó zéró kibocsátást 2050-re.